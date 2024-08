Kamala Harris accepta la nominació com a candidata demòcrata a la Casa Blanca: "No tornarem enrere"

Kamala Harris ha acceptat aquesta matinada la nominació com a candidata del partit demòcrata a la Casa Blanca després que Joe Biden anunciés que es retirava de la carrera presidencial. Ho ha fet en un discurs a Chicago en què ha reivindicat els valors dels Estats Units i ha promès governar "per tots els americans". "No tornarem enrere, estem fent un nou camí endavant, cap a un futur amb una forta i creixent classe mitjana", ha reivindicat Harris.

L'actual vicepresidenta ha assegurat que el seu rival republicà, Donald Trump, "no és seriós" i ha advertit dels riscos "extremadament greus" de col·locar-lo de nou a la Casa Blanca, assegurant que alliberarà als "extremistes violents" que van assaltar el Capitoli i té la "intenció explícita d'empresonar periodistes, oponents polítics i qualsevol a qui vegi com l'enemic".

"No tornarem enrere, estem fent un nou camí endavant, cap a un futur amb una forta i creixent classe mitjana"

Harris ha clausurat la Convenció Demòcrata en un discurs a Chicago marcat per l'entusiasme del públic, mobilitzat davant l'ascens de la candidata a les enquestes des que va assumir el relleu a Joe Biden. Harris ha reivindicat els seus orígens familiars, especialment la influència de la seva mare.

"Els nostres rivals en aquesta cursa estan denigrant Amèrica cada dia, dient com de terrible és tot. La meva mare tenia una lliçó, solia ensenyar: "no deixis que ningú et digui qui ets, demostra'ls qui ets", ha destacat Harris.

L'actual vicepresidenta ha instat els americans a "mostrar-se uns als altres" quins són els seus valors: "la llibertat, l'oportunitat, la compassió, la dignitat, la justícia i les possibilitats infinites", ha dit. "Hem de ser mereixedors d'aquest moment, ara és el nostre moment de fer el que les generacions prèvies van fer per nosaltres, guiats per l'optimisme i la fe, lluitem pel país que estimem", ha demanat.

A favor de les llibertats reproductives

L'actual vicepresidenta ha criticat la política contra l'avortament de Donald Trump, a qui ha acusat de canviar el Suprem en favor dels seus interessos, remarcant els perills per a la vida de milers de dones americanes que veuen com els metges deixen a mitges els seus tractaments de fertilitat o no s'atreveixen a practicar-los un avortament fins i tot en casos de pèrdues espontànies per por a conseqüències legals, generant infeccions i sèpsies que fins i tot poden provocar la mort.

"En l'eterna batalla entra la tirania i la democràcia, jo sé on em posiciono i on pertanyen els Estats Units"

"Perquè no confien en les dones? Nosaltres confiem en les dones, i quan el Congrés aprovi una llei per restaurar les llibertats reproductives, com a presidenta la signaré orgullosa", ha afirmat, alertant que Trump vol promoure una prohibició de l'avortament a tot el país.

Harris també ha assegurat que Donald Trump "mai demanarà responsabilitats als autòcrates" que hi ha arreu del món "perquè ell mateix ho vol ser". "En l'eterna batalla entra la tirania i la democràcia, jo sé on em posiciono i on pertanyen els Estats Units", ha destacat la candidata demòcrata.

Precisament en el context internacional, Harris ha mantingut que tant ella com Joe Biden estan treballant per aconseguir un alto al foc a Gaza, així com l'alliberament de tots els ostatges. Tot defensant el dret d'Israel a la defensa pròpia, Harris ha admès que el que està passant a la Franja "és devastador".