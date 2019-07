L'australiana Kylie Minogue ha tornat a coronar-se aquest dissabte com a reina atemporal del pop amb la vènia del lliurat públic del festival Cruïlla, que ha corejat i ballat els temes de la diva amb l'afany de qui ho dóna tot a la disco amb la seva cançó preferida just abans de donar per acabada la nit.



Amb Madonna en hores baixes després de la seva criticada actuació a Eurovisió, Minogue, de 51 anys i un càncer de mama superat a la seva esquena, ha deixat clar que el millor de les pistes de ball porta escrit el seu nom.

Amb la mateixa energia amb la qual fa només una setmana triomfava a Glastonbury (Regne Unit), Minogue ha tornat a ficar-se el públic a la butxaca, malgrat que aquesta vegada no l'acompanyava Chris Martin (Coldplay) per a versionar guitarra en mà el Ca't get You Out Of My Head.



Ni falta que li va fer per a omplir un escenari en el qual no van faltar coreografies i estètiques dels vuitanta, canvis de vestuari i cops de cabellera i maluc sincronitzats.

"Barcelona, t'estimo", s'ha acomiadat amb All the Lovers, després de fer gaudir al personal amb altres clàssics, de Spinning around a Is in your eyes o I should be so lucky.



Aquest dissabte també van triomfar, a la nit del tancament del Cruïlla, dos valors segurs del panorama musical nacional, Dorian i Love of Lesbian.



Els fans de Santi Balmes han tingut doble ració del barceloní, perquè el cantant de Love of Lesbian s'ha unit a Dorian per a cantar junts "Los amigos que perdí".

Abans havia triomfat entre el públic la banda Years & Years, entre els més festivalers de l'edició i part d'un planter internacional que en aquesta desena edició ha reunit també a Foals, Bastille, Zaz, Jorge Drexler, Years i Garbage.



Espai a part van merèixer la nit del divendres Vetusta Morla, que va fer les delícies amb el seu repàs de l'últim disc, "Mismo sitio, distinto lugar", encara que també van caure el que ja són himnes generacionals per a l'urbanita de trenta anys com Copenhague o Los días raros.

Quatre dies han passat des que inauguressin aquest Cruïlla grandiós amb The Black Eyed Peas, sense Fergie, però amb Jessica Reynoso, guanyadora de la Voz a Filipines; el grup nord-americà tornava a actuar després d'una dècada d'absències a Barcelona.



Entre les estrelles imprevistes, Gangs of Youth o la jove i noruega Aurora, que va enamorar el públic amb una posada en escena naturalista amb la qual va repassar els seus últims tres -i únics ara com ara- àlbums.

A més, en aquesta edició s'ha potenciat la part extramusical de l'esdeveniment, que busca mantenir una identitat pròpia que el diferenciï d'altres macrofestivals estiuencs com el Primavera Sound, que se celebra en el mateix recinte, o el Sónar, que començarà el 18 de juliol.



Així, una de les novetats d'aquesta edició juntament amb els Cruïlla Talks, un espai "de debat i reflexió" paral·lel al festival, ha estat el nou escenari Cruïlla Comedy, on van actuar còmics del moment com Tomàs Fuentes, Susi Caramelo, Antonio Castelo, Valeria Ros, Luis Álvaro o Iggy Rubin.

El guionista Tomàs Fuentes, presentador de la carpa de monòlegs, ha explicat a Efe que l'aposta de la direcció del festival per la comèdia respon als bons temps que el gènere està vivint a Barcelona, on en els darrers mesos han proliferat els espais de "micros oberts".



En general, un còctel satisfactori per un Cruïlla que ha complert deu anys però pot continuar presumint de festival sense massificacions ni cues interminables, una de les principals diferències amb altres cites estivals barcelonines de la seva mateixa lliga, a saber, el Sónar i el Primavera Sound.



Amb tot, 15.000 persones tant el dimecres com el dijous, 25.000 el divendres i 23.000 el dissabte.