L'ACA envia requeriments per excés de consum d'aigua a 170 municipis 

El director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Samuel Reyes, ha anunciat que l'ens ja ha enviat requeriments per excés de consum d'aigua a 170 municipis i 41 indústries de tota Catalunya. Ho ha dit en una entrevista a TV3 en què ha detallat que per primera vegada aquestes notificacions inclouen un avís sobre la possibilitat d'incoar un expedient de sanció, ara que ja ha finalitzat la moratòria que va aprovar el Parlament sobre aquestes penalitzacions.

Reyes ha assegurat que aquests requeriments demanen explicacions als ajuntaments i els insten a reduir el consum. Alhora, avisen que si no s'hi posa solució de forma immediata, se'ls pot incoar un expedient sancionador. Tot i que les quantitats econòmiques que corresponen a les penalitzacions lleus són baixes, el director de l'ACA ha advertit que les greus i molt greus són molt més significatives. En aquest sentit, ha afirmat que en darrer terme poden arribar a assolir els 200.000 euros.

Situació d'emergència al desembre

Reyes ha reconegut que la situació que es viu a Catalunya és "molt preocupant" i han assenyalat que els embassaments es troben al 20% de la seva capacitat, és a dir, en una situació similar a la que va registrar-se el mes de març de 2008, quan el país va viure un dels episodis de sequera més extrems. Amb tot, ha insistit en què la capacitat de reacció actual és molt més elevada perquè en els darrers anys s'han construït dessaladores com la del Prat i també perquè s'han impulsat mesures i polítiques per reduir el consum d'aigua en tots els sectors.

"No es pot descartar cap actuació, ni portar vaixells amb aigua com el 2008"

Amb tot, ha reconegut que la manca de pluges durant el mes de setembre, a excepció de les que van afectar les Terres de l'Ebre, i la baixa probabilitat de noves precipitacions en les properes setmanes, conduiran a l'entrada en situació d'emergència el mes de desembre. "Si plou el mínim històric ens hi trobarem al desembre", ha predit Reyes ha afegit que aquesta quantitat és extremadament baixa.

Per tot plegat, ha dit que "no es pot descartar cap actuació, ni portar vaixells amb aigua com el 2008". Ha considerat que és més òptim invertir en infraestructures de llarg recorregut abans que en solucions efímeres.

Actualment, el pantà de Fluvià-Muga (Alt Empordà), l'embassament de Riudecanyes (Baix Camp) i el de Darnius Boadella es troben en estat d'emergència per sequera. Entre els tres, abasteixen 36 municipis, els quals se'ls obliga a aplicar unes restriccions per reduir el consum d'aigua.