L'acord entre el comitè d'empresa i la direcció posa punt final a la vaga de Cacaolat

El comitè d'empresa i la direcció de Cacaolat han arribat aquest dimarts a la tarda a un preacord per desconvocar la vaga indefinida que es va iniciar dijous passat a la fàbrica de Santa Coloma de Gramenet, on es produeixen els batuts i les varietats de la llet letona. L'acord s'ha ratificat posteriorment en una assemblea de treballadors en una votació renyida. Segons ha explicat a Europa Press la presidenta del Comitè d'Empresa, Juana María Lozano, la plantilla reprendrà la producció aquest dimecres al torn de les 6 del matí.



La vaga indefinida, recolzada per CCOO, UGT, Usoc i CGT, tenia una afectació de 24 hores sobre el personal de producció, uns 80 treballadors del total de 210 que té la factoria i es va convocar en protesta pel calendari laboral. En concret, els treballadors demanaven millores en el calendari laboral per aquest 2019, com optimitzar les condicions horàries del quart torn i l'organització de la plantilla de producció durant els caps de setmana a l'estiu, amb l'objectiu de conciliar vida laboral i familiar. El preacord, que s'ha assolit en la reunió de mediació, inclou que al desembre cada persona afectada del quart torn només treballaria un cap de setmana, i a l'agost de 2019 no hi haurà caps de setmana de treball en el calendari, mentre que en el conjunt de l'estiu se'n treballarien cinc, segons Lozano.

Cacaolat és propietat a parts igual de la cervesera Damm i de Cobega, l'embotelladora de Coca Cola propietat de la família Daurella. Ambdós grups van comprar la companyia de batuts el 2012, quan van pagar-ne 75 milions d'euros per la unitat productiva. En aquell moment la companyia estava en crisi després de la fallida del hòlding Nueva Rumasa, de la família Ruiz-Mateos. Des d'aleshores l'empresa ha superat les pèrdues i ha duplicat les vendes, amb una facturació de més de 60 milions d'euros -i uns beneficis de 3,3- durant el 2017.



Durant la protesta una quinzena de bars i restaurants han anunciat via xarxes socials que no servien Cacaolat en solidaritat amb els vaguistes i també s'han fet crides al boicot al popular batut. La crida, però, ha generat rebuig entre una part del comitè d'empresa, fins al punt que CCOO, que n'ostenta la presidència, ha emès un comunicat subratllant que no s'havia demanat una acció d'aquest tipus, si bé la CGT ha apuntat que no la veia amb mals ulls.