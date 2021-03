L'activisme de base antiglobalització, per la pau i l'autodeterminació homenatja Arcadi Oliveres

L'activisme de base antiglobalització, pacifista, per l'autodeterminació i en defensa de la justícia global ha homenatjat l'economista i activista històric per la pau Arcadi Oliveres. Procés Constituent, moviment que va cofundar juntament amb la monja Teresa Forcades, ha reunit en un acte més d'una dotzena de veus reconegudes, entre les quals David Fernàndez, Iolanda Fresnillo, Gerardo Pisarello i Gabriela Serra, que han lloat el llegat que deixa Oliveres, que pateix una greu malaltia. N'han volgut reconèixer el "mestratge i la trajectòria", que recorre les diferents lluites des de la Caputxinada i la campanya contra l'entrada d'Espanya a l'OTAN fins a les tancades migrants, la defensa de la banca ètica i el consum ecosocial i l'1-O.

Oliveres: "Sense abandonar mai la lluita, ho aconseguirem"

En un acte emotiu i sense públic, retransmès en línia, els presents han apuntat a l'"alegria trista" de poder trobar-se per homenatjar Oliveres. Ell mateix ha volgut recordar l'inici del moviment de Procés Constituent, que ha afirmat que segueix, i que va ser un projecte il·lusionant per promoure una "transformació radical de les estructures", fent bandera dels valors del pacifisme i la no violència, i per avançar cap la conquesta de drets socials i l'autodeterminació dels pobles i de Catalunya. "Potser no ha conduït cap on volíem, però ens hi hem anat apropant", ha afirmat. Oliveres ha dit que "mai ho havia passat tan bé com ara", perquè està gaudint de cada minut que està passant envoltat dels companys. "Sense abandonar mai la lluita, ho aconseguirem", ha afirmat.



"De l'Arcadi mai en som exalumnes, sempre en som alumnes". Amb aquesta frase ha volgut reconèixer la tasca de l'economista l'exlíder de la CUP David Fernàndez, que ha dit que es va "iniciar en la república de l'Arcadi Oliveres" quan en va ser alumne a la Universitat Autònoma. Fernàndez ha recordat la lluita colze a colze en el moviment pel 0,7% i a l'Assemblea d'Insubmisos de la universitat. "L'Arcadi no és ni utopia ni distopia, és eutopia. Un bon lloc on aprenem a viure i compartir. Sense ell res seria igual, ni nosaltres seríem els mateixos", ha conclòs.

Els participants han destacat la capacitat d'Oliveres de deixar petjada en diferents generacions

El diputat d'En Comú Podem al Congrés Gerardo Pisarello ha estat un dels molts participants de l'acte que s'ha referit a Oliveres com a "constructor de ponts" i també de pau. Ha assegurat que al seu costat "el món és menys brutal" i ha reconegut la seva tasca per contribuir a formar "generacions allunyades de la mesquinesa". Pisarello ha dit que Oliveres "sempre ens ha recordat el millor de nosaltres i el millor que volíem ser com a societat".



La sociòloga i membre de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute (PACD) Iolanda Fresnillo ha posat en valor la capacitat de l'activista per unir persones de diferents generacions, àmbits, sectors i famílies polítiques per construir una lluita unida per la justícia social i econòmica. Fresnillo ha assegurat a Oliveres que pot tenir la garantia que seguiran endavant amb la feina feta durant tots aquests anys.

En un missatge de vídeo gravat, la monja i confundadora de Procés Constituent, Teresa Forcades, ha destacat tres aspectes d'Oliveres: una generositat "delicada i constant", una "veritable llibertat d'esperit", i "la dolcesa" que l'ha caracteritzat. Totes elles, il·lustrades amb diverses anècdotes compartides entre els dos, han estat clau per determinar la seva manera de fer política, ha dit Forcades, des del monestir de Montserrat.



L'activista i exdiputada per la CUP Gabriela Serra ha explicat que va coincidir amb Oliveres a la campanya contra l'entrada d'Espanya a l'OTAN, quan l'economista va aconsellar-la que anés a les brigades internacionals, que la van portar a Guatemala. Serra, visiblement emocionada, ha remarcat que això l'ha fet ser com és i ha assegurat: "No te'n vas, Arcadi. Amb tu vaig posar valor a la vida i vaig sentir el que era. Per molt que te'n vagis físicament, l'Arcadi Oliveres està aquí, ets nosaltres i nosaltres som tu".

L'acte ha comptat amb diverses peces musicals de Montse Castellà i poemes de David Caño i Angelina Llongueras. El president de FundiPau, Antoni Soler, ha qualificat Oliveres de "llavor de canvi" i n'ha destacat la "bondat revolucionària". El diputat d'En Comú Podem Jaume Asens ha recordat els moments compartits al 15-M o a les tancades migrants, i ha dit que hi ha "un fil roig que uneix moltes d'aquestes lluites, que sempre acaba passant per l'Arcadi". L'actual diputada de la CUP al Parlament Dolors Sabater n'ha volgut reconèixer la defensa de la desobediència civil "per no complir amb la injustícia". "Has marcat petjada en moltíssimes generacions", ha conclòs.