L’actual sistema de finançament segueix penalitzant Catalunya

Un any més, les dades publicades pel Ministeri d’Hisenda sobre la liquidació del sistema de finançament de les comunitats de règim comú mostren com Catalunya rep uns recursos clarament inferiors als que aporta. I no només això, sinó que mentre el Principat és el tercer territori amb més ingressos tributaris per habitant -amb gairebé 20 punts per sobre de la mitjana-, quan es fa el repartiment a través del sistema de finançament cau a la desena posició i, sobretot, queda per sota de la mitjana. La situació s’accentua si es té en compte el diferencial de preus en cada territori, ja que en aquest cas Catalunya apareix en catorzena posició, és a dir penúltima, del rànquing.



A través d’un comunicat de premsa, el Departament d’Economia i Hisenda denuncia que “les dades de la liquidació del 2017 tornen a posar de manifest que els mecanismes de redistribució que utilitza el sistema de finançament espanyol fomenten un repartiment arbitrari dels recursos entre comunitats”.



El resultat del model de finançament del 2017. GENERALITAT

Traduït a xifres, la recaptació tributària a Catalunya va situar-se el 2017 en 2.757 euros per habitant, clarament superior a la mitjana, de 2.300. Per damunt només hi havia Madrid (3.202 €) i les Illes (2.927 €), mentre que a la cua del rànquing s’hi troben les Canàries (972 €), Extremadura (1.659 €) i Andalusia (1.775 €).



A l’hora de fer la redistribució, és a dir els recursos amb els que compta finalment cada autonomia per portar a terme les seves polítiques, els resultats canvien completament. La mitjana se situa en 2.495 euros (hi ha una aportació de recursos extra per part de l’Estat), amb Cantàbria (3.141 €), la Rioja (2.994 €) i l’Aragó (2.849 €) al capdavant, mentre que Catalunya es queda en 2.468 euros, en desena posició, en una llistat que tanquen el País Valencià (2.309) i Múrcia (2.323).



Si el que es té en compte és el diferencial de preus, aleshores la comunitat que encapçala el rànquing és Extremadura, amb 3.452 euros per habitant, seguida de Castella i Lleó (3.274) i la Rioja (3.228), mentre que el tanquen Madrid (2.074), Catalunya (2.217) i el País Valencià (2.420). La denúncia del Govern és que “per vuitè any consecutiu Catalunya torna a situar-se per sota de la mitjana territorial en recursos per habitant rebuts”. Només va estar per sobre de la mitjana el 2009, el primer any de vigència de l’actual sistema de finançament que, per cert, havia de renovar-se ja fa cinc anys.