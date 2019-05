Les interrupcions i retrets del jutge Manuel Marchena als advocats i testimonis de la defensa en el judici contra els dirigents implicats en la celebració del referèndum de l'1 d'octubre s'han fet més freqüents i ostensibles en els darrers dies.



La tensió generada pel president de la Sala es va veure incrementada per la decisió dels magistrats del Suprem de fer públiques, a través de la premsa, unes crítiques a l'estratègia de de defensa dels lletrats del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

El Consell dels Col·legis d'Advocats de Catalunya (Cicac) ha sortit al pas d'aquesta presa de posició dels magistrats, que ha qualificat de "lamentable" i com "un greu error".



En un comunicat, el Cicac ha expressat el seu "ple suport i solidaritat" amb els advocats Benet Salellas, Marina Roig i Àlex Solà, i ha confiat que aquestes crítiques abocades pels magistrats no afectaran en absolut l'exercici de la defensa.



La reacció que el Suprem va fer arribar a la premsa podria ser considerada "una falta d'equanimitat" per part del tribunal assenyala el Consell.

Aquest dimarts, per primera vegada en els tres mesos que van de judici, "fonts de la Sala" van voler expressar "el profund malestar" dels set magistrats que conformen el tribunal, que opinen que l'estratègia de defensa i l'actitud dels compareixents ha estat una "provocació".



Per al Consell dels advocats catalans, que presideix el degà Ignasi Puig, és un fet "inèdit i molt desafortunat" que per part d'un tribunal que jutja --i no al final del judici, sinó durant el seu transcurs-- es facin arribar a la premsa unes valoracions en les quals es qüestiona i s'intenta desqualificar l'actuació dels advocats, en les seves paraules.

Evident pressió

"Això pot comportar que hi hagi qui ho consideri com una falta d'equanimitat per part del tribunal, i no deixa de ser una evident pressió efectuada contra el legítim dret de defensa dels lletrats afectats", adverteixen en el comunicat.



Per a ells, és "impropi i inadequat de l'alt tribunal" que aboqui aquestes crítiques que posen en dubte el treball dels advocats, i malgrat que puntualitzen que respecten el dret d'opinió i expressió de Suprem, veuen desencertada la forma en què l'han transmès.

El Tribunal Suprem "té els seus propis mitjans" per a procurar que el judici es celebri amb "la normalitat i el respecte deguts", per la qual cosa entén que "no pot utilitzar mitjans impropis" de cara a l'opinió pública, "tan necessitada de creure en la justícia".