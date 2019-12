L'ona expansiva de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la immunitat d'Oriol Junqueras continua deixant-se notar en la política espanyola.



Aquest dilluns s'ha conegut l'informe de l'Advocacia de l'Estat sobre Oriol Junqueras: demana al Tribunal Suprem que estimi el recurs de Junqueras i li permeti prendre possessió com a eurodiputat. També afirma que “caldria permetre” el desplaçament tant a la Junta Electoral Central com a la seu del Parlament Europeu per a complir amb els tràmits necessaris

Al juny, l'Advocacia es va mostrar favorable al fet que Junqueras pogués sortir de presó per recollir l'acta d'europarlamentari, xocant de nou amb la posició de la Fiscalia del Tribunal Suprem. La mateixa que va trigar escasses hores a respondre al TJUE, afirmant que la seva resolució no ha de suposar l'alliberament del líder d'ERC.



Al llarg de tot el judici -i fins i tot aquest mateix dilluns, en la resposta als incidents de nul·litat de les defenses dels condemnats-, el Ministeri Públic ha mantingut i manté que els líders del procés van cometre un delicte de rebel·lió, arremetent contra les posicions de l'Advocacia, representada en la vista oral per Rosa Seoane, que va reclamar condemnar per sedició.



Finalment, la sentència del tribunal presidit per Manuel Marchena es va construir sobre la qualificació jurídica defensada per Seoane, quelcom que, pel que sembla, el Ministeri Públic no ha sabut -o volgut- digerir.



On si van coincidir la Fiscalia i l'Advocacia és en el rebuig a consultar al TJUE sobre l'abast de la immunitat. Seoane, en línia amb els quatre fiscals de Sala que han portat el judici al Suprem, va entendre que aquesta és una qüestió que versava "sobre dret nacional". També que els drets com a eurodiputat "no s'adquireixen" fins a la primera sessió de la legislatura al Parlament Europeu, i que no són aplicables pel fet d'haver estat escollits en unes eleccions.



El TJUE ha resolt el contrari. Així ho va establir aquest tribunal dijous passat, dictaminant que el líder d'ERC hauria d'haver estat reconegut com a eurodiputat en el mateix moment en què la Junta Electoral Central (JEC) va proclamar els resultats de les eleccions del 26-M. Això va passar el 13 de juny, i des d'aquest mateix moment Junqueras gaudia d'immunitat, per la qual cosa hauria d'haver pogut assistir a la sessió constitutiva de l'Eurocambra, el 2 de juliol, a Estrasburg.



La immunitat, sentència el TJUE, implica "l'aixecament de qualsevol mesura de presó provisional que li hagi estat imposada abans de ser proclamat electe, amb la finalitat de permetre-li desplaçar-se al Parlament Europeu i participar en la sessió constitutiva".



Per contra, el Suprem va rebutjar concedir-li un permís extraordinari; tampoc va enviar un suplicatori al Parlament Europeu per poder suspendre la seva immunitat, i només va plantejar diverses qüestions prejudicials al TJUE. Ara, és l'Alt Tribunal el que ha "d'apreciar els efectes aparellats a les immunitats que gaudeix" Junqueras, d'acord amb el Dret Europeu, tal com es recull en el dictamen del TJUE.



De fet, l'Advocacia, la Fiscalia i l'acusació popular que exerceix el partit ultradretà Vox ja han expressat les seves posicions sobre la sentència en resposta a la petició del Suprem. Només dues hores després que es conegués la decisió del TJUE, la Sala que presideix Manuel Marchena els va concedir un termini de cinc dies per a fer-lo, en un comunicat en el qual només va explicar que estudiaria "en profunditat" la sentència del TJUE.



(Hi haurà ampliació)