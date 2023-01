L'Advocacia de l'Estat segueix el camí de la Fiscalia i vol que es processi Puigdemont per desordres públics agreujats

Com ja va fer la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat vol que el Tribunal Suprem processi l'expresident Carles Puigdemont per desordres públics agreujats i no únicament per malversació i desobediència. En un recurs presentat aquest dimecres, l'Advocacia esmena el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena i, a banda de Puigdemont, vol que el magistrat processi per la nova figura penal també els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí. Fins l'entrada en vigor de la reforma del Codi Penal, els tres estaven processats per sedició, delicte que ha desaparegut amb el canvi normatiu.

Amb la reforma, Llarena va modificar la seva ordre de processament limitant-la a malversació i desobediència en el casos de Puigdemont, Comín i l'exconseller Lluís Puig i desobediència per a Ponsatí i la secretària general d'ERC, Marta Rovira. Un delicte, aquest darrer, que no comporta penes de presó.

Segons l'escrit presentat per l'Advocada de l'Estat, Rosa María Seoane, la interlocutòria del jutge Llarena "limita indegudament el dret de les acusacions de formular la seva acusació d'acord amb el tipus delictiu que considerin aplicable". Seoane creu que aquesta nova interlocutòria podria incidir sobre les ordres europees de detenció de Puigdemont, Ponsatí, Puig i Comín, i també sobre les hipotètiques declaracions dels processats, en cas de produïr-se.

A més, segons l'escrit presentat per l'Advocacia de l'Estat, Llanera "excedeix els contorns propis de la fase instructora" en "excloure l'aplicació" dels nous tipus penals introduïts per la reforma del Codi Penal, i recorda que, com que els polítics exiliars estaven acusats de sedició, "les conductes comeses per les persones imputades eren punibles en el moment de la seva comissió, d'acord amb el Codi Penal anterior, i segueixen sent-ho d'acord amb el Codi Penal actual", això sí, modificant el que abans era sedició pel que ara és la comissió de desordres públics agreujats, diu.