L'aeroport del Prat supera el col·lapse informàtic mundial i ja opera amb normalitat, segons Aena

L'aeroport del Prat està operant aquest dissabte amb normalitat després de les incidències registrades divendres arran de la fallada informàtica de caire global causada per la firma nord-americana Crowdstrike. Segons han informat a l'ACN fonts d'Aena, la infraestructura aeroportuària funciona amb normalitat després que s'hagin restablert els sistemes informàtics. Per la seva banda, Vueling, la companyia aèria amb més vols al Prat, preveu una operativa "normal" per aquest dissabte, segons han indicat fons de l'aerolínia. La companyia està reubicant en altres vols a aquells passatgers afectats per la incidència que encara no havien rebut una solució.

Vueling té previst operar aquest dissabte 694 vols, més de la meitat dels quals a l'aeroport de Barcelona, i fonts de la companyia asseguren que l'operativa està funcionant amb normalitat i amb puntualitat. Les mateixes fonts han explicat que s'estan reubicant en altres vols aquells passatgers afectats divendres per la incidència a qui encara no s'havia pogut donar una solució. En aquest sentit, indiquen que el fet de tenir més del 40% de vols del Prat i un alt nombre de freqüències diàries a diverses destinacions ajuda a agilitzar el procés.



També asseguren que s'ha habilitat personal extra per atendre aquelles consultes de passatgers que hagin tingut alguna incidència.

Des de la companyia remarquen que divendres ja es van donar solucions a passatgers afectats per cancel·lacions i retards arran de la incidència informàtica global, i que se'ls van enviar opcions alternatives per correu electrònic. En alguns casos, se'ls va reubicar en altres vols, i en altres, quan el destí era més o menys proper, es va habilitar transport per carretera amb la contractació d'autocars. També remarquen que s'han donat als passatgers afectats les opcions de canvi de vol o reembossament, i que s'han habilitat despeses de menjar i hotel a passatgers afectats.

400 vols cancel·lats als aeroports espanyols

Segons va informar Aena aquest divendres a la nit, la fallada informàtica va obligar les companyies aèries que operen als aeroports espanyols a cancel·lar 400 vols, un 6,5% de totes les operacions, mentre que fins a les set de la tarda es van poder operar 6.500 enlairaments i aterratges.

En el cas del Prat, els sistemes informàtics d'Aena i de les aerolínies ja es van anar recuperant al llarg del migdia de divendres. Hi va haver retards generalitzats dels vols , almenys una quinzena de cancel·lacions, es feien targetes d'embarcament manualment i moltes maletes van passar els controls de seguretat sense poder-se facturar.



La caiguda informàtica d'abast global va provocar incidències en grans empreses i infraestructures d'arreu del món, com ara els aeroports i aerolínies internacionals, mitjans de comunicació o sistemes d'emergència.