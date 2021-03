L'Agència Europea del Medicament aprova la vacuna de Johnson & Johnson i la CE n'autoritza la distribució

L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) ha avalat l'ús de la vacuna contra el coronavirus Janssen de Johnson&Johnson per a majors de 18 anys. És la primera vacuna d'una sola dosi que es podrà administrar a la UE i, per això, des de Brussel·les confien que permeti accelerar la vacunació en els pròxims mesos. L'EMA considera que la vacuna de J&J és segura i ha certificat que té una eficàcia del 67% per evitar la malaltia de la Covid-19. Unes hores després, la Comissió Europea (CE) ja n'ha autoritzat la distribució.



"La Unió Europea tindrà una altra opció per combatre la pandèmia i protegir la vida i la salut dels seus ciutadans", ha dit Emer Cooke, directora executiva de l'EMA, remarcant que l'antídot només requereix una dosi per generar immunitat. Brussel·les ha comprat per aquest any 200 milions de dosis de la vacuna de J&J, que se sumarien als 600 milions de Pfizer, els 160 milions de Moderna i els 300 milions d'Oxford-AstraZeneca. Tanmateix, desconeix quantes s'entregaran exactament en els pròxims mesos.



Els càlculs de la CE sense tenir en compte la vacuna de J&J és que entre abril i juny arribaran uns 300 milions de vacunes, si no hi ha problemes de subministrament. És a dir, que gairebé es triplicarien el nombre dosis disponibles, ja que en els últims tres mesos s'haurien d'haver distribuït uns 106 milions de vacunes.

Els efectes secundaris més freqüents amb la vacuna de Johnson&Johnson solen ser "lleus o moderats": dolor al lloc de la injecció, mal de cap, cansament, dolor muscular i nàusees. És a dir, pràcticament els mateixos que produeixen les altres vacunes. Igual que Oxford-AstraZeneca, Johnson&Johnson ha desenvolupat una vacuna contra l'adenovirus, és a dir, similar a la del virus de l'Ebola. En canvi, la de Pfizer-BioNTech i la de Moderna, funcionen amb una tecnologia nova que genera immunitat a partir d'instruccions genètiques a través d'un missatger anomenat mRNA.



Com la vacuna britànica, la de J&J també es pot conservar en un refrigerador normal i serà més fàcil de distribuir fora dels hospitals que la de Pfizer-BioNTech i la de Moderna. La vacuna Janssen val uns set euros. Un preu intermedi entre la d'Oxford, que només val 1,78 euros i la de Pfizer-BioNTech (12 euros) i Moderna (18 euros), que són molt més cares.

Autorització de la Comissió

La Comissió Europea ha aprovat aquest dijous l'autorització de la vacuna Janssen de Johnson & Johnson, després de l'aval de l'EMA. La presidenta de la CE, Ursula Von der Leyen, ha destacat que aquest vaccí de dosi única ajuda a fer "un pas endavant per complir amb l'objectiu de vacunar el 70% de la població adulta a finals de setembre". En aquest sentit, l'alemanya ha remarcat que la vacuna permetrà ampliar la campanya d'immunització durant el segon trimestre del 2021. La comissària de Salut, Stella Kyriakides, ha explicat que el fet que la vacuna s'administri amb només una dosi permetrà "marcar la diferència en la velocitat" de la vacunació.