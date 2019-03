L'agenda del 8 de març: què fer per donar suport a la vaga feminista

Arriba la vaga general feminista laboral, de cures, estudiantil i de consum d’aquest 8 de març, el dia internacional de la Dona. El moviment feminista crida a “aturar el món” per donar visibilitat al paper que juga l’explotació de la dona en el funcionament del sistema econòmic. Una explotació, a més, que surt molt barata als centres de treball i gratuïta quan es tracta de posar rentadores, cuidar als més vulnerables i fer el sopar. Dècades de feminisme no han evitat que segueixi imperant el pensament que les tasques de cures han de seguir recaient, de manera natural, fins i tot biològica, sobre les dones.



La vaga feminista arriba per denunciar la violència estructural que reben les dones, que en els casos més sagnants acaba en feminicidis. I arriba en un moment crucial pel moviment, quan la seva capacitat d’incidència global és evident per la seva “massivitat i radicalitat”, com deia la periodista Nazaret Castro a aquest diari, però també per estar al punt de mira del ressorgiment de la dreta més reaccionària que, de nou, s’organitza a escala internacional.



Els últims anys d’intenses mobilitzacions a Catalunya ha fet que els moviments socials del país fessin múscul, i el moviment feminista no se n’escapa. És evident que l’interès per conèixer què és això del feminisme ha crescut exponencialment. Es veu als ajuntaments, a les escoles, a les prestatgeries de les llibreries. També es veu en l’organització d’aquest 8 de març, quan els comitès de dones han pres per unes setmanes el protagonisme que portaven acaparant els CDR durant els últims mesos. A tot l'Estat, ja són mésd e 1.000 actes i mobilitzacions els que el moviment ha calendaritzat, recollits en el següent mapa interactiu per Público.





No tot passa el mateix 8. Les primeres convocatòries grosses es fan poques hores abans de l’inici de la diada, amb manifestacions nocturnes només per a dones a diverses localitats catalanes. Sabem les raons que ens han portat fins aquí però... Què podem fer i on podem anar per donar suport a aquesta vaga del 8-M?

Primeres hores de vaga general

És una vaga i, com a tal, la primera intenció de les vaguistes serà aturar l’activitat dels centres de treball. Per tant, no serà estrany trobar talls de carreteres i interrupcions al transport públic a primera hora del matí, com la que ja es van viure l'any passat. Tanmateix, és vaga de consum, pel que els comitès de dones fan una crida a no utilitzar pagant el transport públic, no fer la compra, ni tan sols un cafè de bar. Si calen provisions, aquest dijous és el dia per fer-ho.



I si hi ha tasques a fer a casa, persones vulnerables a cuidar o responsabilitats al teixit associatiu, aquest és un dia perquè les cobreixi un home. Per facilitar-ho, hi ha comitès que han organitzat els anomenats “punts de cures”, sobretot pensats per cuidar a infants. En són exemple l’organitzat pel comitè de vaga feminista de la Perifèria Nord de Barcelona, tal com s’anomenen, al cinema ocupat la Cinetika, on es prepararà dinar, es projectarà una pel·lícula, i s’organitzaran activitats. També n’hi haurà a Girona, a l’Ateneu Salvador Catà de la plaça Josep Pla, on, a més, han organitzat un “Babybloc” a la part del darrere de la manifestació unitària de la tarda.



Difícil esquivar l'eterna pregunta amb la qual es troben les feministes: què han de fer els homes? No totes les consignes són exactament iguals, de la mateixa manera que no tots els comitès han volgut dedicar-hi temps en posar-n'hi una. Alguns insten als homes a no secundar la vaga perquè es faci més clara l'absència de les dones. D'altres els demanen cobrir les tasques de cures i permetre que les companyes puguin secundar la convocatòria... Allò que es consideri més adient ho decidiran les vaguistes de cada entorn.

Matins festius i manifestacions unitàries

El matí del 8 de març es planteja festiu a la majoria de cartells feministes. Les dones vaguistes tenen agendats piquets informatius i cercaviles amb especial incidència als mercats, els espais on les dones fitxen com a treballadores de la llar i un dels pocs punts on tradicionalment poden fer xarxa. És el que passarà a Tarragona, on recorreran els carrers de la ciutat a les 11.30 h, després d’haver fet piquets informatius. O al barri de Sants, de Barcelona, on les vaguistes convoquen a una rua “piquetera” pel barri a les 10.00 h. També es manifestaran dones racialitzades i refugiades una manifestació per la Via Augusta, el Carrer Balmes i la Plaça Catalunya de Barcelona per “descolonitzar la ruta” amb la intenció de reivindicar a les dones treballadores de la llar internes, és a dir, les que dormen al domicili on treballen.



La jornada finalitzarà amb les manifestacions unitàries principals. A Barcelona la marxa està convocada a les 18.30 h a la Plaça Espanya, que comptarà amb dos blocs principals: el de davant, de dones, dones lesbianes i dones trans, i un al darrere, mixt. També hi haurà un bloc propi de dones migrades i racialitzades convocat per la comissió de migració, decolonial i antiracista de la vaga, amb un manifest propi on es crida a la derogació de la llei d’estrangeria i el tancament dels Centres d’Internament d’Estrangers.



A Girona, la manifestació serà a les 18.00 h des de la Plaça Independència i farà un recorregut adaptat per gent amb diversitat funcional. La manifestació de Tarragona es convoca a les 18.30 h a la plaça Imperial, deu anys després que el col·lectiu Cau de Llunes n'iniciés la primera amb motiu del 8 de març. A Lleida, per discrepàncies entre organitzacions, n’hi haurà dues a la tarda: la Coordinadora feminista 8M convoca a les 19.00 h a la plaça 8 de març fins a la Catedral de la ciutat, mentre que la Marea Lila fa una crida a trobar-se a la mateixa hora, però a la plaça Sant Joan.



Altres municipis com Manresa, Reus o Tortosa convoquen les seves pròpies marxes al marge de les principals ciutats catalanes. D’altres, dedicaran les hores prèvies a les convocatòries per fer columnes fins a les grans urbs. És el cas de la comarca del Baix Llobregat, que farà un recorregut des de Cornellà de Llobregat fins a Barcelona, passant per altres ciutats com ara Esplugues de Llobregat i Hospitalet de Llobregat i arreplegant les feministes durant el trajecte. Les feministes pronostiquen una convocatòria d'èxit, en especial pel que fa a les marxes de la tarda.