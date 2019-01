L'agenda del rei Joan Carles: toros, misses, futbol i inauguracions a 8.093 euros per acte oficial

El rei Joan Carles I va participar durant el 2018 en un total de 24 actes oficials. Així apareix recollit al web de la Casa Reial, que també detalla les activitats a les que ha assistit amb caràcter oficial el monarca emèrit: dinars familiars, curses de braus, partits de futbol, ​​misses i inauguracions diverses, entre altres coses. L'activitat oficial de més rellevància a la qual va acudir Joan Carles I el 2018 va ser el viatge a Xile per assistir a la cerimònia d'investidura del president Sebastián Piñera.



El monarca emèrit va rebre l'any passat una assignació directa dels pressupostos generals de l'Estat en forma de salari de 194.232 euros. Per tant, la participació del rei emèrit en cada una d'aquestes aparicions com a representant de la monarquia ha costat 8.093 euros.

Els dos períodes de més activitat del monarca van ser el mes de desembre, per la celebració dels 40 anys de Constitució, i els mesos de maig i juny en què el monarca va acudir amb caràcter oficial a la final de la Lliga de Campions entre el Reial Madrid i el Liverpool; presidir "la tradicional 'corrida' de la Beneficència de la Fira de Sant Isidre" i va participar en la reunió del màxim òrgan de govern de la Fundació Cotec.



Entre els 24 actes del rei Joan Carles el 2018 també destaca l'assistència amb caràcter oficial a dues misses. D'una banda, la missa commemorativa del "25è aniversari de la mort de Sa Altesa Reial el Comte de Barcelona" i, de l'altra, la missa del Diumenge de Pasqua a la catedral de Mallorca que es va donar a conèixer per l'incident de la reina Letizia amb Sofia de Grècia i Dinamarca.

El rei Felip, a 1.312 euros per acte



El rei Felip el 2018 va participar en 187 actes oficials incloent-hi els viatges que va realitzar per Mèxic, Perú, Estats Units, República Dominicana i Haití, inclòs el discurs de la nit de Nadal. En total, el monarca va rebre el 2018 d'assignació directa dels pressupostos generals de l'Estat un total de 242.769 euros. És a dir, el monarca hauria rebut 1.298 euros per cada acte oficial en què va participar.



El cost per acte del monarca emèrit, per tant, multiplica en set vegades el cost dels actes de Felip VI. Cal destacar que els dos monarques no són els únics amb una assignació pressupostària al seu nom. La reina Letizia rep un total de 133.530 euros anuals, mentre que l'assignació de la reina Sofia és de 109.260 euros.



El web de la Casa Reial també recull que l'assignació pressupostària de 2018 per les seves despeses era de 7.887.150 euros, dels que 679.818 euros es dediquen als salaris dels membres de la família. Aquesta quantitat suposa un 1,5% d'increment respecte a l'assignada en els pressupostos de 2017.