L'agricultura orgànica arriba a Ponent: regenerar el sòl i cuidar el medi ambient

La província de Lleida és principalment agrícola i no és cap descobriment que els agricultors cada cop es preocupen més per la qualitat de la seva terra. Això ha fet que alguns d’ells virin cap a l’agricultura regenerativa u orgànica que aporta un plus de benefici pel sòl conreat i pel medi ambient. En Manel Badia és un enginyer agrícola lleidatà que al 2012. La mort del seu pare en accident el va fer replantejar-se la seva feina dissenyant finques a Ponent i es va decantar per una visió més holística de l’agricultura.



Aquest tipus de conreu de la terra va més enllà de l’ecologia perquè es basa en aplicar tècniques de treball per millorar la fertilitat dels sòls i regenerar-lo. De la mateixa manera que actuen alguns tipus de medicina alternativa, l'agricultura orgànica vol anar a l'arrel del problema en lloc de solucionar-ne els efectes, per contra del que fan els mètodes tradicionals a través de químics.



L’objectiu és aconseguir incrementar la qualitat de la terra i afavorir la retenció de l’aigua perquè sigui més rendible. "Fem proves als diferents camps d’assaig per recuperar el cicle de l’aigua. Ara actualment hi ha molta erosió del sòl i estem perdent la terra fèrtil i busquem amb un disseny pensat amb la topografia que no ens erosioni la terra", assegura l’enginyer lleidatà.

Des de fa cinc anys en Manel forma part de la firma Organic Managers juntament amb en Francesc Font, natural de Girona i en José Ángel Pérez, de Terol. Tots capitanejats per Darren Doherty, un pagès australià i pare d’aquesta filosofia agrària. Termes com disseny Keyline (tècnica per aprofitar els recursos hídrics de la terra) o maneig Holístic són els que estan prenent cada cop més protagonisme arreu del món, sobretot en indrets on hi ha molta tradició pagesa. Lleida no es podia quedar enrere. Així des de fa gairebé dos anys es cultiva aquest tipus d’agricultura en una finca de 500 hectàrees que es diu Torre Ribera i que serveix com a camp d’assaig.



La finca pertany als germans Bertran que treballaven des de sempre l’agricultura convencional. Es van posar en contacte amb en Manel Badia perquè "volíem trencar amb el model tradicional i aconseguir un aprofitament natural de la nostra terra", explica Daniel Bertran, un dels propietaris. "Hem començat -afegeix- utilitzant el disseny Keyline en una finca d’ametllers i també ho fem amb el conreu dels cereals. Després de dos anys estem començant a veure els resultats i voldríem aconseguir una reconversió total del terreny".

Jornades informatives arreu del territori

Ponent té molts ingredients perquè la implantació pugui ser un èxit. Per aquest motiu durant el juliol l’artífex d’Organic Managers, Darren Doherty ha fet una parada a la capital del Segrià per explicar-ne els beneficis. És considerat expert de primer nivell en la matèria i té més de 30 anys d'experiència. Ha participat en més de 3.000 projectes que s'estan duent a terme a cinquanta-cinc països del món i ara ho exporta a diferents punts dels Països Catalans com Peralada o bé Menorca.



Durant les conferències i visites al terreny presenten els primers resultats dels camps experimentals i com acostuma a passar en aquests casos, molts dels assistents cauen en la temptació de voler assajar-ho a casa seva. Cada cop troba més adeptes.