L'Ajuntament de Barcelona denuncia a la Fiscalia de Delictes d'Odi l'atac feixista contra el Centre LGTBI

L'Ajuntament de Barcelona i la Plataforma d'Entitats LGTBI de Catalunya han condemnat l'atac contra les instal·lacions del Centre LGTBI de Barcelona, que aquest matí ha aparegut ple de pintades amb simbologia feixista i missatges lgtbifòbics. Segons un testimoni ocular, un grup d'individus han trencat els vidres de l'entrada de l'edifici i han pintat la façana només una setmana després de la inauguració de l'espai municipal.



L'Ajuntament ha anunciat que presentarà una denúncia a la Fiscalia de Delictes d'Odi pels fets, que en aquests moments s'estan investigant. A primera hora del matí, una dotació de Bombers i una patrulla de la Guàrdia Urbana s'han desplaçat fins al centre per avaluar els danys i retirar els vidres trencats a causa de l'atac. A la façana, s'hi podia llegir amenaces pintades amb esprais com "Esteu morts", "Fuck LGTBI" i el punt de mira utilitzat per la ultradreta.



La Plataforma d'Entitats LGTBI de Catalunya, amb el suport del consistori, ha convocat aquest dilluns una concentració de rebuig a l'agressió feixista el dilluns a les 18.30 h davant les instal·lacions. La Plataforma, entitat gestora de l'espai, assegura seguir compromesa en l'empresa de fer del Centre LGTBI "un espai de referència sobre diversitat sexual i de gènere" a Barcelona.



L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha valorat l'agressió per les xarxes socials, que ha qualificat de "covard":

Fa una setmana vem inaugurar el centre #LGTBI de Barcelona. Aquesta nit ha patit un atac covard. Han de saber que no ens fan cap por, al contrari. Més que mai sentim l’orgull de ser ciutat diversa, i l’alegria d’estimar a qui volem i com volem. A Barcelona #lovewins 🌈💜 pic.twitter.com/bJufNv3GLW — Ada Colau (@AdaColau) 27 de enero de 2019



Per la seva banda, el president de l'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH), Eugeni Rodríguez, ha demanat a les administracions que actuïn "amb contundència davant l'atac feixista" que ha patit el centre.