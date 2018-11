L'Ajuntament Barcelona multa amb 430.000 euros les grans elèctriques per incomplir la llei de pobresa energètica

L'Ajuntament de Barcelona ha imposat un total de 13 sancions, vuit d'elles aquest any, per incompliment de la llei 24/2015 contra la pobresa energètica. En total, sumen un import de 430.000 euros. Segons ha anunciat de la tinent d'alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, les multes afecten bàsicament Endesa, la principal subministradora a la ciutat. Ortiz ha denunciat que les últimes setmanes hi ha hagut u un increment dels talls de llum per part de la companyia a persones en situació de vulnerabilitat sense el preceptiu avís als Serveis socials.



"No desistirem perseguint les infraccions de la Llei 24/2015 i defensant les famílies de la pobresa energètica, i continuarem multant cada vegada que detectem un tall irregular", ha assegurat en roda de premsa Ortiz. La tinent d'alcaldia ha detallat que els Punts d'Assessorament Energètic (PAE) municipals han detectat durant les últimes setmanes, a les portes de l'hivern, un augment dels talls il·legals de subministrament elèctric per part de les companyies subministradores, i ha anunciat que el consistori ha decidit reforçar els equips encarregats de supervisar cadascun dels expedients.

L'import de les sancions oscil·la entre els 30.000 euros de 12 sancions i els 70.000 d'una altra, segons el grau d'incompliment, i tots ells tenen el seu origen en un tall practicat a persones en situació de vulnerabilitat que tenien el preceptiu informe dels Serveis Socials municipals que acreditava la seva situació. Les 13 sancions són vuit més de les que hi havia fa un any.



Els PAE, que al gener compliran dos anys en funcionament, han atès unes 50.000 persones i, segons dades de l'Ajuntament, ha evitat prop de 10.000 talls de subministrament i ha permès a les famílies estalviar més de 110.000 euros en el rebut. El consistori també ha insistit en què el "reforç de la tasca d’inspecció tributària duta a terme ha permès liquidar 4 milions d’euros d’ingressos addicionals, entre 2016 i 2018, per la regularització i el pagament d’impostos pendents de la taxa per aprofitament especial del domini públic i dels interessos acumulats per part d’empreses de subministrament energètic".



Per aconseguir-ho, s'ha incrementat la vigilància i el control dels ingressos declarats per les empreses subministradores i distribuïdores de serveis d'interès generals. A més a més, el passat octubre es va aprovar una nova taxa per a les empreses transportistes d’energia, amb la qual l’Ajuntament espera recaptar al voltant de 4 milions d’euros més. L’import definitiu es fixarà en funció de l’inventari de les infraestructures de transport que s’està enllestint actualment.