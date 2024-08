L'Ajuntament de Barcelona preveu començar les obres per unir el tramvia per la Diagonal l'estiu vinent

La segona fase de connexió del tramvia per l'avinguda Diagonal de Barcelona, que completarà la unió del Trambaix i el Trambesòs, començarà l'estiu vinent. Aquesta és la previsió de l'Ajuntament, que aquest dijous ha detallat que comportarà 40 mesos d'obres, és a dir, uns tres anys i mig, fins a finals del 2028. Costarà més de 200 milions i el consistori assumiria més de la meitat de la inversió necessària.

Segons ha explicat la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Laia Bonet, el govern municipal ja té a punt el projecte de reurbanització de la segona fase, que costaria 55 milions i afecta el tram entre passeig Sant Joan i Francesc Macià. La regidora ha afirmat que la voluntat del govern municipal és aprovar inicialment el projecte abans que acabi l'any per licitar-lo i començar les obres l'estiu del 2025.

A més d'aquests 55 milions també cal tenir en compte els 60 que suposarà el desdoblament del col·lector d'aigües de la Diagonal entre el carrer Girona i la plaça Francesc Macià, l'altre projecte que està ultimant l'Ajuntament. A tot això cal sumar-hi la inversió per fer la infraestructura tramviària, que seria d'uns 100 milions i ha de detallar l'ATM. Per tant, la segona fase de connexió del tramvia requerirà en total un finançament d'uns 215 milions.

Bonet ha remarcat que la connexió serà possible sempre que hi hagi pressupostos aprovats per al 2025, tant a l'Ajuntament de Barcelona com a la Generalitat. "Sense pressupostos no serà possible la connexió del tramvia", ha dit. "Esperem que els grups que tant han reclamat la connexió siguin coherents, per tant, entenem que BComú, que ha posat l'acord en la investidura, sigui coherent també a l'Ajuntament i voti a favor", ha subratllat.

El projecte de reurbanització i el col·lector

El projecte de reurbanització constarà de tres trams d'actuació diferenciats. Un és el que comprendrà la Diagonal des de passeig de Sant Joan fins a passeig de Gràcia, on la intenció és "donar continuïtat" al que ja s'ha fet en el tram d'actuació de Glòries fins a Verdaguer. El següent tram, que va de passeig de Gràcia a Francesc Macià, tindrà la mateixa fisonomia que l'anterior, però només caldrà actuar en el tronc central.

Finalment, el darrer tram, i el que presenta més diferències, és el que comprèn de Francesc Macià a Avinguda Sarrià. Les vies s'instal·laran al voltant de l'espai central de la plaça, pel cantó mar, per "facilitar" la mobilitat. Segons Bonet, les remodelacions suposaran que la Diagonal es converteixi en "un dels grans eixos verds" de la ciutat: es preveu incrementar 16.000 m² d'espai pels vianants, 18.900 m² per àrees verdes i 1.800 m² per carrils bici.

Les fases de la iniciativa. — Ajuntament de Barcelona

A banda del projecte de reurbanització, el govern municipal està acabant la redacció de l'altre projecte executiu: el nou col·lector que s'instal·larà en aquest mateix àmbit. La previsió és que es puguin aprovar tots dos inicialment abans de finals d'any i definitivament la primavera del 2025, i compta un pressupost d'uns 59,2 milions. El director de BIMSA, Ricard Font, ha explicat que el col·lector i la reurbanització de l'avinguda Diagonal es duran a terme alhora, però ha matisat que encara no hi ha un ordre d'actuació preestablert.