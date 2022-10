L'Ajuntament de Barcelona reclama "mà estesa" a l'oposició per aprovar uns pressupostos anticrisi

L'Ajuntament de Barcelona ha preparat uns pressupostos expansius i "anticrisi" per al 2023, amb un increment de prop del 5% respecte el 2022. Són 3.600 milions d'euros que es destinaran principalment a fer front a l'emergència social, reactivar l'economia de la ciutat i continuar les transformacions als barris. El govern municipal, format per Barcelona en Comú i el PSC, confia assolir les majories necessàries per poder-los aprovar i ha reclamat "mà estesa" a l'oposició. Comenen unes setmanes en què es construirà un "puzle" d'aliances per aprovar els comptes municipals, de la Generalitat i de l'Estat, i on ERC, els comuns i el PSC són actors clau.

"Puzzle" d'aliances per aprovar els comptes municipals, de la Generalitat i de l'Estat

En una roda de premsa aquest divendres, el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, el regidor de Presidència i Pressupostos, Jordi Martí i la regidora d'Hisenda, Montserrat Ballarín, han presentat els comptes i també les ordenances fiscals, que plantegen congelar impostos i mantenir la bonificació del 75% de la taxa de terrasses. Els pressupostos volen donar resposta a la situació de crisi i ser "flexibles" per adaptar-se a les incerteses econòmiques, com el cost de l'energia o les tarifes del transport públic.



El procés de negociació per aprovar-los està previst que es pugui allargar fins a dos mesos, i l'objectiu és que els comptes i les ordenances es puguin aprovar el 23 de desembre. Collboni ha remarcat que estan pensats per "una situació de crisi" tant per l'economia de la ciutat com dels barcelonins. No s'apujaran els impostos i inclourà mesures socials pels col·lectius més afectats, incloent famílies, autònoms i PIMEs.

Aliances variables

Pel que fa a la majoria per aprovar-los, Collboni ha afirmat que en altres moments el Govern municipal ja ha arribat a "majories àmplies" amb ERC sobretot, però en casos puntuals fins i tot amb Junts, Barcelona pel Canvi i el PP. "Esperem que tothom estigui a l'alçada per aprovar aquests pressupostos anticrisi", ha reblat, i ha afegit que si voten en contra serà per "interessos que no són els de la ciutat".



Collboni ha rebutjat que a la ciutat hi hagi un escenari de divisió similar al que hi ha al Parlament, on ERC intentarà sumar els exsocis de Junts per tirar endavant uns comptes que també necessitaran, almenys, el suport dels Comuns. El PSC, principal grup de l'oposició, ha ofert "mà estesa" al president Pere Aragonès, que no la rebutja però de moment tampoc l'ha acceptat.

Sobre la Generalitat, Collboni ha dit que "no s'entén que lluny de trobar solucions les dissidències hagin anat encara a més" en el context econòmic actual i ha insistit que això no és la situació a l'Ajuntament. El tinent d'alcaldia ha afirmat que espera que l'oposició mostri la "mà estesa" per tirar endavant els comptes i Martí ha afegit que "costa d'entendre" que no es pugui arribar a un acord per aprovar uns pressupostos expansius.



190 milions d'euros més

La xifra total dels pressupostos ascendeix a 3.595,9 milions d'euros, 189,6 més que en l'exercici anterior. L'increment prové de les aportacions de l'Estat i també de la major recaptació derivada de la recuperació d'activitats econòmiques com el turisme. Collboni ha remarcat que l'increment dels costos energètics està tenint un impacte considerable en els números municipals i revisaran algunes concessions per tal de mantenir l'equilibri.

Inclouen la contractació de 1.000 nous agents de la Guàrdia Urbana

Els nous pressupostos inclouen també una partida per contractar 1.000 nous agents de la Guàrdia Urbana, amb els quals s'arribarà als 3.500 compromesos a l'inici del mandat. S'inclouran mesures com el cobrament fraccionat durant l'any de l'IBI i l'impost de circulació.



Les polítiques que acumulen més despesa corrent son serveis socials i promoció social, amb uns 408 milions, 403 milions més aniran destinats a serveis i millora de l'espai públic (recollida de residus, neteja, clavegueram…), i en tercer lloc se situa la política de seguretat i mobilitat ciutadana, que rebrà més de 370 milions. Per a la recuperació econòmica, 106 milions es destinaran a polítiques que inclouran un paquet d'ajudes directes a autònoms i pimes, i també 22 milions per a persones a l'atur.



En matèria de transformació de la ciutat, 900 milions aniran destinats als diferents processos que hi ha en marxa a Barcelona, com les obres a la Meridiana, Glòries, la connexió del tramvia, la transformació de la Via Laietana i la Rambla. També s'hi inclouen els eixos verds de l'Eixample, el Port Olímpic i s'incorpora el Túnel de la Rovira i els estudis per continuar la cobertura de la Ronda de Dalt.



També hi ha partides destinades a les intervencions al Pont de Santander, els Interiors de Canyelles o la transformació de Pi i Maragall, així com la millora dels mercats, com l'Abaceria o Horta, d'equipaments culturals, com la Fabra i Coats i la Biblioteca de Sarrià, la reurbanització de l'avinguda de Madrid, a les Corts o la reconversió de l'antic Cinema Pere IV per ubicar-hi la Biblioteca Ramon Alós, i l'ampliació del CAP a Sant Martí.