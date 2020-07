L'Ajuntament de Barcelona retira 600 llicències a pisos turístics que operaven de forma il·legal

L'Ajuntament de Barcelona ha retirat 600 llicències a pisos turístics que operaven de forma il·legal. Segons ha explicat la tinent d'alcaldia del consistori, Janet Sanz, la meitat corresponen a immobles que es van registrar com a apartaments turístics l'any 2014, aprofitant l'anunci de la suspensió de llicències que va fer l'aleshores alcalde de la ciutat, Xavier Trias. La resta -297 llicències- son fruit d'una revisió que ha dut a terme l'Ajuntament durant els dos mandats de Colau. Els pisos en qüestió deixaran de tenir llicències "durant les pròximes setmanes" i els districtes més afectats són l'Eixample i Sants-Montjuïc, segons ha detallat Sanz.



Durant una roda de premsa per anunciar la mesura, Sanz no ha especificat les sancions que s'imposaran als propietaris dels habitatges, però sí que ha explicat que el consistori portarà els casos a la Fiscalia. "Tenim totes les vies obertes, tant la penal com l'administrativa", ha comentat. Per altra banda, les llicències que deixin de tenir efecte no es redistribuiran. Pel que fa al tipus d'infraccions, la regidora ha detallat que responen a diferents casuístiques: el fet de no disposar de cèdula d'habitabilitat, l'existència de pisos amb permisos dividits en dos o la no coincidència del titular del pis amb el titular de la llicència, entre d'altres.

Pel que fa als pisos registrats l'any 2014, corresponen a un total de 142 propietaris, però 83 estan en mans de només sis d'ells

En el cas dels pisos registrats com a apartaments turístics l'any 2014, Sanz ha detallat que corresponen a un total de 142 propietaris. No obstant això, 83 dels immobles estan en mans de només sis propietaris, un fet que demostra "una acció premeditada" d'operar pisos turístics "de forma il·legal". En aquest sentit, la tinent d'alcaldia ha assegurat que l'Ajuntament seguirà "atent" per evitar la proliferació d'aquestes activitats. "Amb la ciutat no s'hi juga", ha dit.



Aprofitant l'ocasió, Sanz ha animat els propietaris d'apartaments turístics que destinin els seus immobles al parc d'habitatge. Segons les últimes dades facilitades pel mateix consistori, a hores d'ara hi ha al voltant de 9.000 pisos turístics amb llicència a la capital catalana, una xifra que abans de l'arribada d'Ada Colau a l'ajuntament s'acostava als 10.000. Per a Sanz, aquesta reducció és "una bona notícia" que demostra "l'acció decidida" del consistori en contra dels pisos turístics il·legals. Alhora, la regidora ha assegurat que el nombre d'apartaments turístics que operen sense llicència "és cada cop més proper a zero".

Crítiques al Govern de Trias

Per al Govern actual de l'Ajuntament de Barcelona, l'exalcalde Xavier Trias va tenir "molta responsabilitat" pel que fa a la proliferació de pisos turístics il·legals. Per a Sanz, l'anunci de la suspensió de llicències que va impulsar Trias el 2014 va ser "una crida desesperada" perquè tots aquells apartaments que operaven sense llicència poguessin fer-ho de forma legal. La tinent d'alcaldia ha criticat la manca d'exigència de Trias –els propietaris tan sols havien de presentar un comunicat de responsabilitat- i ha recordat com el nombre de pisos turístics es va multiplicar en poques hores. "Amb pocs temps vam passar de 3.000 habitatges d'ús turístics a gairebé 10.000", ha sentenciat Sanz.