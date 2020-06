L'Ajuntament de Barcelona sancionarà el fons voltor Azora per no llogar 20 pisos protegits

L’Ajuntament de Barcelona ha iniciat un expedient sancionador contra el fons voltor Azora Gestión Inmobiliaria SL en detectar que ha incomplert l'obligació de llogar un total de 20 pisos d'un edifici que va adquirir amb protecció oficial l'any 2010. L'expedient s'ha obert després que la Unitat Antiassetjament de Disciplina de la Regidoria d'Habitatge i Rehabilitació hagi detectat que aquests 20 pisos han estat desocupats durant períodes de fins a tres anys, una infracció tipificada com a "molt greu" en matèria d'habitatge amb protecció oficial per la Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l'habitatge. Azora podria fer front a una multa que pot anar dels 90.000 als 900.000 euros.



La regidora d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Lucía Martín, ha assegurat que s'han trobat "indicis suficients" de la infracció i que amb l'expedient sancionador es vol "recuperar" el bon ús dels immobles i acabar amb "males pràctiques". "Avui enviem un missatge molt clar als grans fons d'inversió perquè sàpiguen que no permetrem que tinguin habitatges buits a la ciutat en un moment de crisi i emergència habitacional com el que estem vivint", ha assenyalat.

Incompliment de la funció social

L'Ajuntament destaca que d'acord amb la Llei pel dret a l'habitatge la propietat té l'obligació de mantenir llogats els pisos i aquesta considera un "incompliment de la funció social" que un pis de protecció oficial no es destini a residència habitual i permanent de persones. En el cas dels pisos protegits, el període màxim durant el qual poden estar buits sense justificació és de tres mesos. Amb tot, l’Ajuntament ha pogut constatar a través dels consums d'aigua, que al llarg dels anys 2016, 2017 i 2018 un total de 20 pisos d'aquest edifici, ubicat a la plaça d'Alfonso Comín, han estat durant períodes de fins a 3 anys desocupats.



Davant d'això, la institució insta a Azora a posar els pisos buits a disposició de la Borsa de Lloguer de Barcelona i a renovar els contractes de lloguer vigents.

El fons també manté pràctiques abusives amb els preus i algunes condicions dels lloguers

Segons l'Ajuntament, el fons voltor no només té un problema pel fet de mantenir 20 pisos buits durant períodes llargs sinó que també existeix a l'edifici un conflicte amb les famílies dels altres pisos pels preus dels lloguers. El consistori ha constatat que la companyia, tal com denuncien els veïns, "manté pràctiques abusives amb els preus i amb algunes condicions dels lloguers". De fet, indiquen fonts municipals, "fins i tot estan per sobre del que indica l'índex de referència de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya".



A banda d'aquesta situació Azora obliga en determinats casos a contractar, junt amb el lloguer de l'habitatge, el lloguer d'una plaça d'aparcament malgrat que aquesta no està vinculada a l'habitatge i no se sotmet a preus protegits. "Els nostres serveis jurídics han conclòs que Azora no pot no renovar unilateralment els contractes de lloguer, que és el que està fent en diverses comunicacions amb els veïns", ha dit Martín, instant la propietat a no "amenaçar" els veïns.

Insta la Generalitat a intervenir

L'edifici d'habitatges de la plaça d'Alfons Comín 11-12 el va promoure la societat pública REGESA, antiga societat del Consell Comarcal del Barcelonès. Es tracta d'un edifici de 66 habitatges i 111 places d'aparcament no vinculades als habitatges. Es va construir per al lloguer i amb protecció oficial, durant els 10 primers anys, fins al juliol del 2018, es va mantenir en règim general. A partir d'aquella data, va passar al règim de preu concertat i aquest règim té una durada de fins a 90 anys. L'any 2010 el fons d'inversió Azora va adquirir l'edifici.

La propietat va decidir aplicar els preus més alts que marca la normativa, de manera que els pisos són més cars que d'altres similars sense protecció

Si bé durant els deu anys de règim general de protecció oficial els preus que pagaven les veïnes i els veïns eren els estipulats per aquest tipus d'habitatges en acabar aquest període de protecció i passar, al juliol de 2018, al règim de preu concertat, la propietat va triar aplicar als llogaters els preus més alts que marca la normativa, és a dir, són més cars que pisos similars de la zona que no tenen protecció oficial. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Barcelona demana a la Generalitat de Catalunya que intervingui de forma "immediata" en aquest conflicte i que dicti una ordre per modificar els preus màxims de lloguer per aquest tipus d'habitatges.