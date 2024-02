L'Ajuntament de Barcelona tramita per urgència 14,4 milions d'euros per millorar la xarxa d'aigües freàtiques

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha signat un decret que permetrà a l'Ajuntament tramitar per urgència 14,4 milions d'euros per fer millores a la xarxa d'aigües freàtiques. Les obres ja estaven previstes en el marc del Pla Endreça, però la decisió s'ha accelerat després d'haver decretat l'emergència per sequera al sistema Ter-Llobregat. Aquestes obres augmentaran un 20% el volum d'aigua freàtica i inclouen set actuacions diferents.

Si no s'hagués drecretat la urgència, les millores s'haurien executat durant el mandat, però ara s'han avançat 10 mesos. Es preveu que les diferents obres comencin entre el mes de març i setembre, en funció dels requisits tècnics de cadascuna, i que els nous sistemes puguin entrar en funcionament durant l'any 2025.



Millores en set punts de la ciutat

En primer lloc, s'invertiran set milions d'euros en el Sistema Montjuïc que permetran augmentar el consum en 50.000 m3 l'any. És l'acció més important i suposarà la construcció d'un nou dipòsit al voltant dels jardins de Joan Brossa, una canonada que connecti aquest dipòsit amb el sistema Poble-sec i una segona canonada de distribució que enllaçarà el Castell de Montjuïc amb els entorns del Palau Nacional.

El Sistema Eixample serà el que s'emporti la segona inversió més gran, 3,5 milions d'euros. Es construirà un nou dipòsit al voltant del parc de Joan Miró i es connectarà la Canòpia amb Consell de Cent, la quan cosa permet un guany anual de 20.000 m3. D'altra banda, les obres al Sistema Can Batlló suposaran una inversió d'1,5 milions d'euros i permetran ampliar l'abastament dels regs i fonts a la Zona Franca amb uns 10.000 m3 l'any.

Els serveis municipals ja han reduït un 60% l'ús d'aigua potable

Amb una inversió de 500.000 euros, l'Ajuntament adequarà els dipòsits existents de Sant Joan i la Canòpia per poder subministrar reg a la nova urbanització del carrer Consell de Cent; mentre que amb la mateixa quantitat també millorarà el Sistema Alfons el Magnànim. S'ampliarà la canonada de distribució que alimenta el dipòsit que ja existeix a la zona i es construirà un nou pou d'aprofitament que sumaran 50.000 m3 més a la xarxa.

També es construirà una nova canonada de distribució per creuar la Diagonal, a l'alçada de Palau Reial. D'aquesta manera es podrà abastir la banda muntanya del sistema que ara mateix està desconnectada. El pressupost és de 300.000 euros. En última instància, l'Ajuntament de Barcelona dedicarà uns altres 1,1 milions d'euros en la cloració en continu dels sistemes existents per garantir la qualitat de l'aigua tota l'estona.

Amb tot, cal recordar que els serveis municipals ja han reduït un 60% l'ús d'aigua potable i que el consum de la ciutadania està limitat a 200 litres per habitant i dia a tots els municipis afectats per la situació de sequera, inclosa Barcelona.