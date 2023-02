L'Ajuntament celebra la decisió de la Fiscalia d'arxivar la causa contra les Superilles de l'Eixample de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha celebrat la decisió de la Fiscalia d'arxivar la causa contra les Superilles o eixos verds de l'Eixample. La tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz ha acusat els denunciants -Salvem Barcelona i un exarquitecte municipal- de "fer perdre el temps" al sistema judicial i al consistori. En declaracions als mitjans, Janet ha defensat que "la Fiscalia avala jurídicament que les obres són necessàries i bones per a la gent".

La tinent ha destacat que aquestes denúncies no són les úniques accions que s'han empès contra el model de pacificació que està aplicant Barcelona i ha emfatitzat que en tots els casos s'han descartat. En aquest sentit, Sanz ha lamentat que hi hagi "lobbies" que intentin obstaculitzar projectes com el de la Superilla de l'Eixample.

No hi ha delicte

La Fiscalia de Medi Ambient ha anunciat aquest divendres, tres mesos abans de les eleccions, que ha arxivat la investigació contra les obres a les Superilles de l'Eixample que va obrir arran d'una denúncia del col·lectiu Salvem Barcelona i un exarquitecte municipal. El fiscal considera que el projecte "no té prou elements per ser considerat un delicte sobre l'ordenació del territori".

El mes d'abril passat, la Fiscalia va obrir diligències arran de la denúncia presentada per aquesta plataforma ciutadana, que va al·legar que les obres de l'Eixample s'havien iniciat sense fer la modificació necessària del Pla General Metropolità (PGM), tot i comportar reformes de gran envergadura, amb efectes molt importants sobre la mobilitat, el comerç i lactivitat residencial.



Un cop analitzats els informes tècnics i l'actuació duta a terme, la Fiscalia conclou que "no és evident" que per a la realització d'una ordenació d'aquest espai públic com la plantejada, fos necessària prèviament la modificació del Pla General Metropolità com entenien els denunciants. La tinent d'alcaldia ha explicat que en obres de remodelació anteriors importants a la ciutat, com al Portal de l'Àgenl, no es va fer aquesta modificació i ha asseverat que els denunciants "ho sabien".