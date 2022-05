L'Ajuntament entrega nou Stolpersteine a tres instituts per recordar víctimes barcelonines del règim nazi

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el Regidor de Memòria Democràtica, Jordi Rabassa, han entregat avui als alumnes dels instituts Francisco de Goya, Quatre Cantons i XXV Olimpíada les nou llambordes (Stolpersteine) dedicades a barcelonins deportats pels nazis a camps de concentració. Es tracta d'un projecte pilot que es fa per primera vegada a la ciutat juntament amb les amicals de Mauthausen i altres camps, com el de Ravensbrück, i els estudiants de 4rt d’ESO i 1er de Batxillerat.

És un projecte pilot que es fa per primer cop juntament amb les amicals de Mauthausen i Ravensbrück

Cada llamborda porta el nom de la persona, la data de naixement, d’exili, de deportació, i indica si hi va morir o si va sobreviure. En les properes setmanes, els mateixos alumnes col·locaran les llambordes en els llocs que han pogut documentar que van viure.



Els alumnes han treballat durant els últims mesos amb les amicals i els familiars dels deportats per recuperar les biografies de les nou persones escollides. El projecte s'ha fet aquest any per primer cop i a partir d’ara entrarà a formar part de la Convocatòria Unificada de Programes Educatius del Consorci d’Educació. El projecte s’ampliarà durant el curs 2022-2023 i arribarà a cinc instituts més de la ciutat.

Les nou persones recordades amb les Stolpersteine van viure a Sant Martí, Sants-Montjuïc, Nou Barris, Gràcia i Horta-Guinardó, on seran instal·lades les llambordes en les properes setmanes. Es tracta de Lluís Villar Fornas, Florián Ibáñez Marín, Josep Fort Maluenda, Carme Boatell Teixidó, Francesc Boix Campo, José Alcubierre Pérez, Sabatia Morand, Ferran Masip Arenillas i Vicenç Vidrier Giménez.