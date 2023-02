L'Ajuntament de Soriguera, al Pallars Sobirà, recupera més de 200 metres de trinxeres de la Guerra Civil

Una actuació de l'Ajuntament de Soriguera, al Pallars Sobirà, ha permès recuperar més de 200 metres de trinxeres de la Guerra Civil, fortificades quan les forces franquistes van arribar a la comarca l'abril de 1938. L'objectiu del treball arqueològic ha sigut habilitar la visita del complex defensiu de Sant Joan de Vilamur, un dels entramats bèl·lics més ben conservats del Pirineu. Entre la xarxa de trinxeres s'hi poden trobar búnquers, nius de metralladores i parapets que incrementaven la protecció.

La recuperació d'aquest patrimoni bèl·lic, que s'ha pogut excavar fins al nivell original, suposa un gran benefici per al territori, que podrà mostrar com era la vida a les trinxeres i la quotidianitat dels soldats que hi combatien. Amb la recuperació de la línia de trinxeres, però, encara faltarà consolidar els murs de les trinxeres i els búnquers, que dels nou que hi havia anteriorment, en queden set.

El treball arqueològic que s'ha dut a terme al llarg dels 200 metres de trinxeres ha consistit en resseguir el nivell del sòl original per trobar els camins que utilitzaven els soldats per desplaçar-se. L'arqueòleg que ha dirigit l'excavació, Xavi Sánchez, ha explicat que durant els treballs s'han localitzat "moltes restes de munició, algun carregador de metralladora i restes de ferro, segurament per fer tancats els mateixos soldats, i alguna resta humana", que correspondria amb una antiga necròpolis medieval.

Totes aquestes troballes permetran "aproximar-se a la història" ocorreguda al front del Pallars, entre 1938 i 1939, "a partir dels indrets on van passar els fets", ha afirmat l'historiador Oriol Riart i responsable del projecte de recuperació dels vestigis bèl·lics de Vilamur. Sobre el terreny, els visitants podran conèixer quina era l'estructura del front, que normalment s'organitzava en tres seccions formades per 30 homes.

Restes arqueològiques per reconstruir la història

Les troballes medievals de Soriguera formen una "gran concentració" de restes arqueològiques que permeten reconstruir cronològicament els temps pretèrits. De fet, les restes permeten escriure des de la prehistòria, amb la Cova de l'Home Mort, un indret que fa 3.500 anys s'utilitzava com a lloc d'enterrament, fins a l'època contemporània amb les fortificacions de Vilamur. Pel que fa a l'època medieval, al municipi de Soriguera hi ha el despoblat de Santa Creu de Llagunes.