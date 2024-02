L'Ajuntament de Tortosa es personarà com a acusació particular en el cas de presumpta corrupció municipal Efial

L'Audiència Nacional ha acceptat que l'Ajuntament de Tortosa es personi com a acusació particular en el cas de presumpta corrupció Efial que ha investigat el jutjat número 4 de l'alt tribunal. Segons detalla el mateix consistori en un comunicat, està ultimant l'escrit d'acusació que presentarà amb l'objectiu de rescabalar 1.050.130 euros de les presumptes contractacions irregulars que la consultora investigada -Efial Consultoria- va fer a la capital ebrenca.

El cas Efial inclou una vintena d'imputats pels delictes de prevaricació i malversació, per contractacions presumptament irregulars a una dotzena d'ajuntaments. Quan es va conèixer la instrucció judicial al mes d'abril de l'any passat, tal com va avançar Públic, l'equip de govern de Junts per Tortosa es va oposar a personar el consistori com a acusació particular. El juliol de 2023, ja amb el nou equip de govern de Movem-PSC i ERC i amb el suport de la CUP es va prendre la decisió en sessió plenària.

Jordan (alcalde de Tortosa): "No sabem per què no ho va voler fer -l'exalcaldessa Meritxell Roigé- o si amaga alguna cosa"

En una roda de premsa, l'alcalde Jordi Jordan ha lamentat que l'anterior govern de Junts no es personés durant la investigació, fet que hauria permès conèixer més detalls i ampliar el nombre d'investigats. "No sabem per què no ho va voler fer o si amaga alguna cosa", ha assenyalat. L'alcalde també ha avançat que l'exalcaldessa Meritxell Roigé serà citada com a testimoni, ja que en el període investigat era la regidora d'Urbanisme del consistori tortosí i presidenta de l'Empresa Municipal de Serveis, Gestió Urbanística Municipal de Tortosa (GUMTSA).

Tortosa, "al pòdium" del cas de corrupció

L'alcalde també ha lamentat que Tortosa estigui "al pòdium" d'aquest cas de corrupció que deriva de la trama del 3% de CiU, que és, amb l'Ametlla de Mar (Baix Ebre) i Ascó (Ribera d'Ebre), el tercer consistori més perjudicat i que més contractes suposadament irregulars van fer amb Efial Consultoria.

L'acusació es farà contra el president d'Efial, Antonio Martos, per un delicte de prevaricació continuada i un delicte continuat de frau en la contractació pública. A Martos se li reclamarà la indemnització per responsabilitat civil de la xifra que estima la interlocutòria judicial, 1,05 milions, i de la xifra que resulti "de les proves de judici", quan se celebri. Els delictes també se sancionen amb penes de presó d'entre 3 i 4 anys.

Més d'un milió d'euros defraudats

L'alcalde Jordi Jordan assenyala que l'escrit del Ministeri Fiscal determina que Efial dirigia concursos, "vulnerant totes les normes de contractació pública". En el cas de Tortosa, la Fiscalia apunta a un contracte de serveis per a treballs d'assistència econòmica i financera a l'empresa d'Urbanisme GUMSTA, presidia llavors per l'exalcaldessa Meritxell Roigé, com a regidora d'Urbanisme. El contracte es va adjudicar el 2008 per 350.000 euros, "vulnerant normes de contractació públiques perquè la GUMTSA no tenia poder adjudicatari ni es van garantir els principis de publicitat i lliure concurrència". El contracte es va ampliar amb 60.620 euros més.

Una altra contractació irregular va ser el 2010, de serveis i treballs d'assistència vinculats també a GUMTSA, adjudicat a Efial amb un procediment "negociat sense publicitat", per un import de 390.690 euros, prorrogat l'any següent amb una quantitat de fins a 781.380 euros. Relacionat amb aquest cas també apareix l'empresa municipal Tortosa Esport, sobre la qual Fiscalia considera que es va fraccionar un contracte sense motivació, en aspectes de comptabilitat i fiscalitat.

També apareix l'empresa municipal Tortosa Esport, sobre la qual Fiscalia considera que es va fraccionar un contracte sense motivació, en aspectes de comptabilitat i fiscalitat. Relacionat amb aquest cas també apareix l'empresa municipal Tortosa Esport, sobre la qual Fiscalia considera que es va fraccionar un contracte sense motivació, en aspectes de comptabilitat i fiscalitat.