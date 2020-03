L’alcalde d’Argentona reconeix haver assetjat sexualment una dona, després d’haver estat denunciat per Twitter

Amb l’etiqueta #matxisEI, impulsada per la col·laboradora de Catalunya Ràdio Juliana Canet, des de fa alguns dies han aparegut desenes i desenes de missatges a Twitter per denunciar agressions sexistes presumptament comeses per militants de l’Esquerra Independentista. Una de les denúncies, feta des d’un compte anònim, explicava l’assetjament sexual a una dona comès per l’alcalde d’Argentona (Maresme), Eudald Calvo, que aquest mateix dimarts ha reconegut els fets i s’ha disculpat.



Calvo és alcalde del municipi des del 2015, primer presentant-se en una candidatura liderada per la CUP i a les darreres municipals encapçalant la llista Unitat – Argentona per la República – Acord Municipal, impulsada per l’ANC i el CDR locals i amb la participació de la CUP, ERC i Argentona en Comú. La llista, però, no tenia el suport de la CUP a nivell nacional. Segons ha explicat l’organització, arran de la denúncia a la Comissió Nacional Feminista del partit, se li va obrir un cas a Calvo i se li van aplicar unes mesures determinades, que no va assumir, fet que va comportar l’expulsió de la militància a finals de l’any passat.



La denúncia a Calvo sorgeix d’un compte anònim, en què la víctima explica com el polític l’hauria assetjat en tres ocasions, en una època en què era la parella d’una amiga seva. En la primera li va posar una enganxina als pits i li va estrènyer; en la segona, li va posar la mà per sota de la samarreta i el sostenidor; i en la tercera li va intentar desfer el nus del bikini. En els tres casos va actuar sense cap consentiment.

Com a resposta, l’alcalde ha demanat disculpes per "haver tingut actituds masclistes i sexistes fa uns anys". "Són unes disculpes sinceres i honestes. Ara em toca reflexionar molt i treballar per canviar", ha afegit per culminar la seva exposició dient que "vull canviar a millor. Em sap greu el perjudici que hagi pogut causar".

"La CUP no és un espai que quedi al marge de l'estructura patriarcal"

En ser preguntada pel cas, la diputada de la CUP al Parlament Natàlia Sànchez ha explicat que van tenir coneixement d'aquests fets quan van arribar a la seva comissió feminista. Van exigir llavors a Calvo assumir les responsabilitats previstes en el protocol d'abordatge de les agressions masclistes, però l'alcalde no ho va fer, pel que va ser expulsat de la militància. "La CUP no és un espai que quedi al marge de l'estructura patriarcal, reconeixem que dins dels nostres espais de militància política hi ha patriarcat i violència patriarcal", una realitat dura que afronten sense donar-li l'esquena, ha afegit la diputada.

Comunicats d’Endavant i Arran

L’impacte generat per l’etiqueta #MatxisEI també ha provocat comunicats de diverses organitzacions de l’Esquerra Independentista. Endavant, per exemple, exposa que "és una organització mixta, i com a tal, entenem que és un espai on es reprodueixen els rols i els estereotips patriarcals amb els quals totes hem estat socialitzades. Per tant, dins d’Endavant es generen situacions de violència, i és voluntat de l’organització erradircar-les". I conclou dient que "tornem a reafirmar la nostra voluntat d’afrontar les agressions que la nostra militància hagi comès, assumint totes les formes de denúncia de les dones agredides".



També s’ha pronunciat l’organització juvenil Arran, concretament les seves dones, que també en un comunicat exposen que "som conscients que la gestió que s'ha fet dels casos d'agressions denunciats no sempre ha estat correcta i que ha comportat que algunes deixessin la militància". "Som conscients de la quotidianitat amb què les agressions es donen en el si de la nostra organització", afegeixen, per concloure que consideren provat que les agressions masclistes "són transversals" però "no són excusa" per no posar-hi fil a l'agulla.