L'alcalde de Tel Aviv demana a Collboni recuperar les relacions amb Barcelona

Israel vol refer ponts amb Barcelona. L'alcalde de Tel Aviv, Ron Huldai, ha demanat al seu homòleg, Jaume Collboni, restablir els vincles entre les dues ciutats en una carta en què el felicita pel seu nomenament. Tot plegat mesos després que Ada Colau decidís suspendre les relacions amb el país, com a resposta a la situació "d'apartheid" que viu el poble palestí, a causa de l'ocupació israeliana.

El trencament de les relacions va suposar la suspensió dels acords d'agermanament de la capital catalana amb la ciutat hebrea, una decisió que el PSC no va compartir i va criticar. Ara, Isreal vol restablir vincles. "Sota el seu liderat, espero restablir el Memoràndum d'Entesa entre Barcelona i Tel Aviv-Yafo, i profunditzar i estrènyer els nostres llaços en totes les esferes", escriu Huldai a la missiva.

La decisió de Colau, aplaudida per quatre Premis Nobel i un total de 50 personalitats, va ser molt criticada per la comunitat d'Israel que viu a Barcelona i fins i tot en el sí del govern de coalició, de tal manera que l'aleshores tinent d'alcaldia i presidenta del grup municipal del PSC al consistori, Laia Bonet, la considerava un error "gravíssim".

També es va posicionar en contra Xavier Trias, que pocs dies després que es fes pública anunciava que si arribava a l'alcaldia la desfaria. Alhora, Junts, Cs, PP i Valents van forçar un ple extraordinari per restablir les relacions amb Israel, un ple en què el PSC i els grups de l'oposició van censurar la decisió "unilateral" de Colau i van instar l'aleshores alcaldessa a revocar-la.

Una campanya a favor dels drets humans

La decisió de Colau va ser fruit d'una campanya liderada per Lafede.cat i la Coalició Prou Complicitat amb Israel, i sota el lema Barcelona amb l'Apartheid NO, Barcelona amb els Drets Humans SÍ. En total, es van recollir més de 3.750 signatures, les necessàries per portar una iniciativa al ple municipal.

"No puc romandre impassible davant la vulneració sistemàtica dels drets bàsics de la població palestina", va escriure aleshores Colau a la missiva que va enviar al primer ministre del país, Benjamin Netanyahu.