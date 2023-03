L'alcaldessa de Sabadell destitueix i denuncia el tercer tinent d'alcaldia per amenaces i coacció 

"Qui fins ara era regidor i tinent d'alcaldessa Jesús Rodríguez m'ha amenaçat i coaccionat amb actitud agressiva i m'ha intentat fer xantatge amb difondre denúncies falses si no canviava la decisió de no incorporar-lo a la proposta de candidatura electoral del PSC". És un dels tuits que va fer l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, dilluns al vespre per anunciar que havia decidit destituir i denunciar el seu tercer tinent d'alcaldia per amenaces i coacció.

Segons detalla el consistori en un comunicat, Farrés li va comunicar dijous passat que no comptava amb ell per formar part de la candidatura del proper mes de maig, i aquest dilluns ell l'ha amenaçat amb presentar denúncies falses contra ella, altres membres de la corporació i funcionaris de la casa, si no reconsiderava la seva continuïtat com a membre de la llista electoral.

El comunicat detalla que, un cop s'han vist al seu despatx, Farrés li ha hagut de demanar que en sortís "després que la intimidés i mostrés una actitud agressiva i intimidant envers ella". És per aquest motiu que no només no comptarà amb ell de cara a les eleccions municipals, sinó que també ha decidit fulminar-lo de l'executiu local i denunciar-lo a la Fiscalia.

Rodríguez era fins dilluns tinent d'alcaldessa de l'Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme. Lloc que ara ocuparà la regidora Mar Molina.



Jesús Rodríguez en una imatge d'arxiu. — Albert Segura / ACN

"Actituds intimidatòries i masclistes"

Per la seva banda, el PSC de Sabadell ha iniciat el procediment per suspendre de militància i tots els càrrecs orgànics Rodríguez, i s'ha comunicat la situació al Comitè de Garanties Estatutàries perquè es valori l'activació del Protocol Anti-assetjament. En un comunicat, la formació explica que la decisió de no comptar amb ell era "per la pèrdua de confiança política derivada de diferents episodis i les queixes de diferents col·lectius.

Després d'una reunió urgent de l'executiva local i del grup municipal, el PSC de Sabadell asseguren sentir un absolut rebuig a les "actituds intimidatòries i masclistes" de Rodríguez i traslladen un "total suport" a Farrés. "Exigim el lliurament immediat de l'acta de regidor, l'activació de protocol anti-assetjament del PSC i la seva expulsió de l'organització", conclouen.

Per part seva, Jesús Rodríguez ha assegurat que Farrés l'ha "difamat per ser honest". Després del seu cessament, Rodríguez ha escrit a través del seu compte de Facebook que diumenge passat va enviar un correu electrònic a l'alcaldessa on li va exposar "la seva preocupació en detectar irregularitats i connivència en la gestió d'un expedient de SMATSA (Serveis Medi Ambient)".