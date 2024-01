L'AMB reclama al Govern que consideri la zona de baixes emissions en clau metropolitana

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) reclama al Govern català que consideri la zona de baixes emissions (ZBE) i les polítiques de lluita contra la contaminació "en clau metropolitana". L'ens prega que la Generalitat tingui en compte diverses consideracions "imprescindibles per protegir i defensar els bons resultats aconseguits gràcies a les singularitats" de la ZBE de les rondes de Barcelona i de la resta de la metròpolis.

El posicionament arriba davant el projecte de decret que està tramitant el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, pel qual s'aprova el Pla de qualitat de l'aire, horitzó 2027. En concret, l'AMB ha presentat al·legacions al text proposat per la Generalitat i ha enviat carta adreçada a la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mireia Boya, detalla en un comunicat.

Entre les reclamacions, l'AMB demana a la Generalitat abordar l'abast i el calendari de la ZBE metropolitana en el si del seu Govern, perquè "els mínims exigits mantinguin" aquesta "clau metropolitana". L'ens també constata discrepàncies amb el projecte de decret pel que fa a la segmentació territorial: creu que la divisió per municipis que es proposa "suposarà un retrocés en la capacitat d'establir restriccions d'abast metropolità".

El vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Carlos Cordón, defensa que cal tenir en compte l'ens i els seus municipis "com una sola unitat funcional, amb les característiques d'una metròpolis amb continuïtat urbana". "Aquest fet és reconegut, per exemple, en el transport públic de l'AMB, que té caràcter urbà i disposa d'una tarifa plana per facilitar la mobilitat als ciutadans de la metròpolis de Barcelona", argumenta.

Pel que fa al calendari d'implantació, Cordón admet que existeixen "diferents velocitats" entre la ZBE Rondes Barcelona i les ZBE d'altres municipis metropolitans, però "totes són coherents amb una implantació progressiva i amb objectius comuns". D'altra banda, l'ens també creu que el text "suposa un autèntic risc en futurs contenciosos judicials en termes de regressió de l'abast de les restriccions" i demana explicitar "les singularitats de governança i gestió per part de l'AMB de les ZBE", perquè no suposi "un veritable fre en el model actual".

Corresponsabilitat administrativa

L'AMB insisteix també que el projecte de decret en qüestió ha de vetllar per la coordinació administrativa i la bona gestió dels recursos públics. En aquest sentit, posa d'exemple el registre de vehicles d'àmbit català que recull el text, que consideren que comportaria "una duplicació innecessària de la despesa pública".

La vicepresidenta de l'Àrea d'Acció Climàtica i Agenda Estratègica Metropolitana de l'AMB, Janet Sanz, apunta que el projecte de decret "ha de precisar amb detall com s'establiran les restriccions en episodis de contaminació, la comunicació que se'n farà i les mesures d'acompanyament al desplegament de les ZBE que oferirà la Generalitat de Catalunya". "Cal que la Generalitat faci un pas endavant en les seves polítiques públiques", ha insistit.