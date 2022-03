L'AMI crida a un "nou" i "definitiu" 1-O en el desè aniversari de la seva creació

L'Associació de Municipis per la Independència (AMI) crida a un "nou" i "definitiu" 1-O. Així ho ha expressat aquest divendres des de Vic el president de l'entitat municipalista, Jordi Gaseni, en l'acte de celebració dels 10 anys de l'entitat. Gaseni ha explicat que l'AMI s'està "refent" des de la unitat, "mantenint l'esperit inicial", per aconseguir l'objectiu d'un estat propi. La consellera Laura Vilagrà ha reconegut l'AMI en la tasca de mantenir "viu" el sentiment independentista i ha refermat el compromís del Govern de seguir explorant totes les vies –excepte la violenta- per fer possible el dret a l'autodeterminació. Una de les presències més destacades a l'acte ha estat la de Carme Forcadell i cinc dels sis presidents de l'AMI.

Gaseni: "No ens volem mantenir. Volem créixer. Volem un nou i definitiu 1O"

El president de l'Associació de Municipis per la Independència, Jordi Gaseni, ha defensat les ganes de "créixer" que té l'entitat. "No ens volem mantenir. Volem créixer. Volem un nou i definitiu 1-O", ha destacat. Gaseni ha explicat que l'entitat s'està "refent", "com ho està fent també el país" després de l'1-O, i ha afegit que ho volen fer des de la unitat. "Els pobles som la força", ha dit el president. "Si defallim, si perdem aquesta força, ho perdrem tot". Jordi Gaseni ha explicat que estan reactivant els contactes amb totes les entitats per "canalitzar" el sentiment latent sobre la qüestió de l'estat propi.



Gaseni ha dit que l'AMI ha demostrat la seva capacitat de "resiliència" en un camí que no ha estat "ni curt ni fàcil". "Ara no ens arronsarem perquè estem preparats per recompondre totes les forces i seguir el nostre objectiu cap a la república catalana", ha assenyalat.

El president de l'AMI ha defensat que l'entitat té projecte de futur, que passa per fer-se "forts" amb la "reactivació" de tots els pobles. Com a reptes, a banda de la sobirania nacional, l'entitat també es planteja aconseguir altres sobiranies com l'energètica, la fiscal o l'alimentària.

Repressió contra més de 600 alcaldes

El president de l'AMI ha destacat que la seva entitat, l'ANC i Òmnium "van ser capaces de generar una energia que va fer tremolar i espavilar tot el país". Gaseni ha fet un repàs de la trajectòria de l'entitat destacant el 2016 i el 2017 com una etapa "molt potent", i més endavant una etapa "molt mes dura" amb Neus Lloveras, on es va haver de fer front a la repressió. "No només cap als líders sinó també contra els electes locals", ha afegit. De fet, Gaseni ha aprofitat per fer un reconeixement als més de 600 alcaldes implicats en causes judicials "per defensar la veu del seu poble".

De la seva banda, l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, ha destacat l'AMI per haver sabut aglutinar i consolidar el municipalisme a favor de la independència, però també lamentat el preu "molt alt" que han hagut de pagar els batlles per estar al costat del país en la defensa d'un estat propi.



Durant l'acte s'ha dedicat un bloc específic als càrrecs electes que han patit aquesta repressió judicial. Una de les participants ha estat l'ex alcaldessa de Roses i actual regidora de Turisme, Montse Mindán, qui ha fet una crida a no "normalitzar" la repressió institucional. A tall d'exemple, ha explicat que fa uns dies va rebre una nova sentència absolutòria –la tercera- sobre la causa que tenia oberta per una presumpta participació en l'organització de l'1-O. "És una petita victòria meva, però és la victòria de tots", ha afirmat tot animant a seguir ferms en la defensa de l'autodeterminació.

"No ens hem rendit"

L'alcaldessa de Vic ha defensat que en deu anys l'AMI "ha fet molta feina", però encara queda camí per recórrer. "Tot i les hores baixes, en un moment en què sembla que estem paralitzats i desmoralitzats, no ens hem rendit", ha destacat Anna Erra.



De la seva banda, l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha fet una crida a la unitat dels partits per seguir en el camí cap a la independència. "Som l'AMI i no l'API", en referència a una associació de partits. "Ens hem de mirar a la cara des dels municipis, si som aquí és perquè som independentistes i no hem de mirar de quin partit som", ha assenyalat. "A vegades competim en batalles absurdes", ha lamentat.

Una exposició per celebrar els 10 anys de l'entitat

L'Atlàntida de Vic fa deu anys va ser testimoni del naixement de l'AMI amb Josep Maria Vila d'Abadal encapçalant el moviment municipalista. En aquesta ocasió, s'ha escollit el mateix lloc per la celebració del desè aniversari en un acte que ha aplegat uns 130 alcaldes, alcaldesses i càrrecs electes d'arreu del país però també de la Catalunya del Nord i el País Valencià.



A excepció de Carles Puigdemont, tots els presidents de l'AMI han estat presents a l'acte. Des de Josep Maria Vila d'Abadal fins a Jordi Gaseni, passant per Pep Andreu, Neus Lloveras i Josep Maria Cervera. L'acte de celebració també ha servit per inaugurar l'exposició '10 anys de l'AMI: Independentisme, la força del món local', que es pot veure al Teatre l'Atlàntida de Vic.