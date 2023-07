L'AMI lamenta que l'ANC l'ha "exclòs" de l'organització de la Diada per primer cop des del 2012

L'Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha lamentat aquest dimarts que l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) els hagi "exclòs" de l'organització de la manifestació independentista de l'11 de setembre.

En un comunicat, l'entitat ha explicat que és la primera vegada des de l'any 2012 que no col·laboraran a muntar la Diada tot i que havien sol·licitat "reiteradament" una reunió amb l'ANC per tal d'assegurar-se que "no s'aprofitaria com a un acte de confrontació". "Però no ha estat possible", afegeix l'organització.

Davant d'això, l'AMI ha apel·lat a "la unitat, el diàleg i el consens" per aconseguir que Catalunya esdevingui independent i ha garantit que "tot i les circumstàncies" celebraran la Diada d'enguany perquè ha de ser "un acte de país, d'unitat i on totes les sensibilitats s'hi han de sentir còmodes i representades": "No sortirà de nosaltres la divisió ni el treball sense fer pinya per la independència".

L'ANC va presentar aquest dilluns la manifestació de l'11 de setembre d'enguany, en un acte en què també van participar representants d'Òmnium Cultural i del Consell per la República. La mobilització, sota el lema medieval català que crida a sortir al carrer a defensar el país i lluitar per les seves llibertats "Via Fora!", tindrà quatre columnes que acabaran confluint a la plaça Espanya de Barcelona, que l'Assemblea ha rebatejat com a plaça del Primer d'Octubre. Per a l'ANC ha de ser una Diada de "confrontació".