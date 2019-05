L'ANC aprova el seu full de ruta: unilateralitat si l'independentisme supera el 50% de vots a les eleccions al Parlament

Els socis de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) han aprovat aquest diumenge en la seva setena assemblea general, celebrada a Tarragona, l'actualització del full de ruta de l'entitat, que planteja la unilateralitat com la via "més probable" per aconseguir la independència de Catalunya si en les pròximes eleccions catalanes els partits independentistes sumen més del 50% dels vots.



Segons el full de ruta, ratificat per una àmplia majoria amb vot a mà alçada, en aquest escenari el Parlament de Catalunya hauria de "revalidar" la declaració d'independència i publicar-la al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) i el Butlletí Oficial del Parlament (BOPC), i al Palau de la Generalitat hauria de despenjar-se la bandera d'Espanya per demanar el reconeixement internacional de la declaració.



El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Bargalló (ERC), ha estat l'encarregat d'obrir l'acte: "Benvinguts a la vostra assemblea, la nostra assemblea", ha dit, i ha animat els socis de l'ANC a seguir treballant en favor de la república catalana a través de la transversalitat i la diversitat, en les seves paraules. Els secretaris nacionals de l'ANC Montserrat Tudela i Pep Fort han explicat que aquest nou full de ruta és el resultat de la constatació que la independència, segons ells, només pot aconseguir-se amb la unilateralitat per fer front a la "repressió".

"L'hem de fer efectiva nosaltres, i encara que som conscients de les dificultats, també ho som de la nostra determinació", ha dit Fort, que ha anunciat que segons el pla aprovat l'ANC intensificarà les accions d'internacionalització i treballarà perquè el Consell per la República, encapçalat per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont des de Waterloo, tingui un paper més rellevant en el dia a dia de les institucions catalanes.

Veu "ingenu" el referèndum pactat amb l'Estat



El document ratificat aquest diumenge per l'ANC va ser redactat per la comissió d'estratègia i discurs de l'entitat, i esmenat i ratificat pel secretariat nacional amb el 94% de vots. De totes les esmenes proposades pels socis, només 10 han estat sotmeses a l'assemblea, i totes elles han estat rebutjades pels socis a través d'una votació presencial, després que es produís una fallada en el sistema de votació telemàtic.



El full de ruta presenta l'escenari de la unilateralitat com el més plausible per aconseguir la independència, enfront del de pactar un referèndum, bé amb Espanya -descartat per ser "del tot ingenu"- o bé com a resultat de la mediació d'algun organisme internacional, amb un resultat del 50% més un dels vots a favor de la independència, sense mínim de participació. En el mateix document, l'ANC retreu als partits independentistes la falta d'unitat i que "l'atenció es desviï de l'objectiu principal, la independència" quan els seus líders clamen per l'autodeterminació o protesten contra la repressió.

Uns ingressos de quasi 7,5 milions

Pel que fa a l'informe econòmic que ha estat aprovat, deixa un resultat positiu de 5.467 euros -la partida més elevada del passiu va ser la de la caixa de solidaritat, de prop de 9,5 milions d'euros- i mostra en el balanç un patrimoni net de més de 2 milions d'euros. El tresorer de l'ANC, Quim Arnau, i el seu responsable de gestió econòmica, Jordi Rossell, han informat que els ingressos provinents de quotes de socis han augmentat un 12%, i han destacat molt especialment el recaptat per la venda de samarretes a la jornada de l'11 de setembre del 2018, que va créixer igualment un 12%. En total, els ingressos de l'ANC, sense comptar els donatius a la caixa de solidaritat, van ser de més de 7,4 milions. Els socis també han ratificat el pressupost de l'entitat per aquest any, que preveu un augment del 19% tant en les partides d'ingressos per quotes de socis com en el de despeses de personal en les àrees de mobilització i internacional.