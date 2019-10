A les portes d'aquest dilluns 14 d'octubre, quan s'espera que el Tribunal Suprem faci pública la sentència al judici del procés, l'ANC ja ha convocat concentracions de protesta a ciutats d'arreu del món. L'entitat ha preparat accions a una trentena de ciutats, com ara Londres, on l'entitat fa una crida a concentrar-se a les 19.00 h davant l'ambaixada espanyola.



També s'esperen protestes a les ciutats escoceses d'Edimburg i Glasgow, a Niça, França, i o a Brussel·les, on es convocarà també davant l'ambaixada espanyola a les 18.00 h i l'endemà, a la rotonda davant la Comissió Europea. En aquesta última acció hi ha previst que participin eurodiputats.



A Alemanya, s'han convocat actes a Frankfurt i Munic, i potser també a Colònia, Hamburg i Stuttgart ciutats on encara queden per concretar els actes. També hi haurà una actuació conjunta amb el CDR local i Solidaridad Antirrepresiva. Als Països Baixos s'esperen mobilitzacions a la Haia, mentre que a Letònia se celebrarà l'acte a Riga amb l'actuació d'un dels cors més importants del país.



L'endemà de la sentència, l'Assemblea Suïssa té previstes convocatòries a Zurich i Ginebra, ambdues a les 18.30 h. I a la capital portuguesa, Lisboa, faran una acció també el dia següent, però encara queda per revelar quina serà la localització de la mobilització per evitar "interferències per part de grups espanyolistes".



A l'altra banda de l'Atlàntic, Washington i Ciutat de Mèxic organitzaran actes a les 19.00 h el dia de la sentència davant les respectives ambaixades espanyoles. Sao Paolo i Buenos Aires també tenen previst organitzar protestes, però encara no han concretat una data. Les assemblees de Madrid i Euskal Herria organitzaran actes amb les entitats locals que no s'anunciaran fins que es conegui la decisió del Tribunal Suprem.

La CUP demana "un, dos, tres... molts 1 d'octubre"

La CUP també ha fet públic un comunicat aquest diumenge, amb el qual ha mostrat el seu suport a les convocatòries "d'assemblees populars" sorgides els darrers dies i rebutgen l'independentisme "retòric" que apel·la a un "fals pragmatisme rupturista": "Voldran confondre'ns perquè acabem atrapades en una teranyina que faci inviable qualsevol projecte rupturista".



A més, aprofiten per demanar que "l'autodeterminació es mantingui al centre del debat polític", "existeixi una ofensiva perquè l'amnistia esdevingui un marc alternatiu al dels indults" i recorden que "caldran un, dos, tres... molts 1 d'octubre".