L'ANC crida a no renunciar a la unilateralitat: "És renunciar a la independència"

La Diada de Catalunya d'aquest 2019 s'apropa en mig d'un clima de diferències dins l'independentisme. La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, s'ha referit a les diferències estratègiques entre les forces sobiranistes i ha defensat la via unilateral: "La prioritat estratègica ha de ser aconseguir la independència. Es tracta de recuperar la iniciativa i de tornar a ser propositius, tot i la repressió", ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio. "Renunciar a la unilateralitat és renunciar a la independència", ha arribat a afirmar.



Sobre si aquesta opció significa renunciar a ampliar la base, Paluzie ha insistit en el fet que una cosa porta a l'altra i ha afirmat que és necessari incrementar els suports: "Per fer la unilateralitat, com més siguem millor". La presidenta de l'ANC ha assegurat que, amb l'Estat, no hi ha possibilitat de diàleg i ha criticat que els partits independentistes no ho aprenguessin a partir de l'1-O: "El que va fallar va ser l'expectativa del diàleg. L'expectativa que l'Estat dialogués".



Pel que fa a les relacions amb JxCat i ERC amb l'ANC, Paluzie assegura que "no estan tocades", però ha advertit que no hi ha un full de ruta unitari i ha dit que haurien d'anar tots junts a l'objectiu de la independència. Tot i això, les paraules de la independentista ressonen més al que ja es va referir el president català, Quim Torra, a l'última compareixença pública, quan va convidar l'independentisme a recuperar "la iniciativa" i el "projecte polític" i a no caure en marcs "autonomistes": "Que ningú compti amb mi per convertir l'1-O en un record melancòlic", deia.



El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, també ha sortit aquest dijous a fer una crida al consens i ha demanat construir "des de la discrepància" projectes forts: "Apel·lem que hi hagi voluntat de trobar els mínims comuns denominadors, que existeixen. Hem de consensuar la resposta a la sentència", ha dit en una entrevista a la Ser Catalunya. Mauri ha assenyalat la repressió com a causant de les desavinences, tot i que s'ha mostrat optimista pel que fa a la sintonia entre les forces independentistes.



Els líders de les entitats no són els únics que proven d'hissar la bandera del consens. La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha fet una crida des de Ginebra (Suïssa) a trobar una resposta unitària a la pròxima sentència que emetrà el Tribunal Suprem amb motiu del judici de l'1-O: "La millor resposta institucional a la sentència també serà aquella en què ens hàgim posat d'acord".



I al centre de les discrepàncies: convocar eleccions catalanes o no convocar-les. Membres d'ERC s'han pronunciat públicament a favor de no descartar aquesta possibilitat, com ara el mateix líder republicà, Oriol Junqueras, o el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès. Després dels bons resultats a les eleccions municipals i estatals, els republicans arribarien forts a uns nous comicis. Per contra, JxCat no sembla estar-hi d'acord, tal com ja va explicar Torra. De moment, des del Govern descarten aquesta opció, tal com va explicar la portaveu de l'Executiu, Meritxell Budó, el passat dimarts.

Inscrits a la Diada

Paluzie, a més, ha assegurat que ja són 75.000 els inscrits a la manifestació de la Diada, i ha afegit que les inscripcions augmenten de manera ràpida tot i que són inferiors a les de l'any passat: "Costa percebre la necessitat d'inscripcions perquè ja no es veuen tan imprescindibles".



Sobre l'augment de socis a l'ANC, ha respost que en l'actualitat són 97.000 entre socis i simpatitzants: "És important créixer en socis en una entitat com la nostra. És el que ens dona la independència. L'assemblea mai ha demanat subvencions".