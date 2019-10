L'ANC i Òmnium Cultural han fet pública aquest divendres la seva resposta a la sentència del judici per l'1 d'octubre: cinc marxes de tres dies, les anomenades Marxes per la Llibertat, que convergiran a Barcelona. Les manifestacions sortiran de Girona, Tarragona, Tàrrega, Vic i Berga i recorreran fins a 100 km dividits en cinc etapes.



A més, el mateix dia que el Suprem emeti la decisió judicial, es convocaran diverses mobilitzacions a les principals ciutats del país. El que encara no s'ha fet públic és quan es donarà inici a les Marxes per la Llibertat, si el mateix dia que es conegui la sentència o dies després.

En un comunicat conjunt, les entitats asseguren haver-se inspirat "en altres marxes pacífiques històriques". Es marquen com a objectiu "implicar tot el territori, de manera transversal i plural, i retornar a la ciutadania el paper protagonista de les mobilitzacions".



Cada etapa començarà i acabarà en un nucli urbà, on s'oferirà a preu simbòlic esmorzar, dinar i sopar populars. També posaran a disposició llocs on passar la nit de manera gratuïta. Les entitats han fet pública la web marxesperlallibertat.cat, que s'activarà aquest divendres al vespre, on aquells que vulguin participar de les mobilitzacions es podran apuntar "sense limitacions ni l'obligatorietat de completar etapes senceres".

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha fet èmfasi en el simbolisme de les marxes: "És l'esperit de fer camí, la idea que no ens aturarem fins a culminar el procés d'independència". Per la seva part, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha animat a la ciutadania a sortir els carrers quan es conegui la sentència: "És una mobilització que s'emmarca en la lluita no-violenta per defensar el dret a l'autodeterminació, la fi de la repressió i la llibertat dels presos polítics".