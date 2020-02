L'ANC i Òmnium mostren cautela sobre la viabilitat de la taula de diàleg

La taula de diàleg entre els governs català i espanyol ha arrencat entre l'escepticisme de les entitats independentistes. Dos dies després de la primera trobada, tant el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, com la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, han demanat que el diàleg serveixi per parlar d'amnistia, de la fi de la repressió i de la independència i no es quedi en una operació estètica. De moment, les converses que es van iniciar aquest dimecres només han servit per arribat a consensos de caràcter tècnic, com ara la periodicitat de les reunions, que seran mensuals.

En una carta difosa per Òmnium als seus socis, Cuixart demana que "no es perverteixi el valor de la paraula": "Seria una greu irresponsabilitat i un menyspreu als més de 2.500 represaliats". A més, reitera que la taula només serà útil "si som exigents", i ha fet una crida a assistir a l'acte organitzat a Perpinyà aquest dissabte organitzat pel Consell de la República, on assistiran l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí.



Cuixart, qui assegura que a l'acte es reivindicarà "l'exili com a eina fonamental i imprescindible de la lluita compartida per l'autodeterminació" ha aprofitat la missiva per fer una altra crida a la unitat: "El destí dels presos i els exiliats està unit d’una manera granítica, igual com ha de ser la nostra unitat: granítica".

Més explícita ha estat la líder de l'ANC a l'hora de referir-se a les negociacions amb l'Estat. En declaracions a Catalunya Ràdio, Paluzie ha advertit que veu "riscos" en aquesta taula, ja que assegura que pot generar la sensació en l'àmbit internacional "que el tema està en fase de resoldre's sense que hi hagi cap canvi": "La mateixa Fiscalia ha rebutjat que el president Torra pugui fer un recurs contra la seva inhabilitació".



Al llarg termini, Paluzie alerta que la taula no treballi per la independència, sinó per "una reforma": "Una segona transició, una modificació del finançament, o com a màxim una reforma estatutària. Jo crec que aquest no és el motiu pel qual ens hem mobilitzat durant 10 anys com ho hem fet i hem votat partits independentistes com ho hem fet", ha dit.



La presidenta de l'ANC ha subratllat que el mínim acord que pot sortir de la taula és "assolir un referèndum sobre la independència de caràcter binari". A més, ha assegurat que la possibilitat d'aixecar-se de la taula existeix, en funció del que passi a l'agenda política i als carrers: "Nosaltres, si en un moment donat veiem que això és una presa de pèl, ho direm".