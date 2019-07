L’ANC i Òmnium reclamen unitat estratègica als partits

Els mitjans esperaven ja amb interès la roda de premsa conjunta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural celebrada aquest dimecres al Col·legi de Periodistes de Catalunya: la propera Diada es farà poc abans de conèixer-se la sentència del Tribunal Suprem als responsables del referèndum de l’1-O, però també en un moment en el qual existeixen discrepàncies visibles entre les forces independentistes sobre l’estratègia a seguir. La recepta d'ANC i Òmnium per afrontar els propers esdeveniments és fer una crida a la unitat.



La presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, i el vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri, han insistit en les seves intervencions en la necessitat de mantenir la unitat. "Estem en un moment excepcional", ha assenyalat Paluzie en condemnar les institucions espanyoles que busquen "venjança" i "repressió" i que, ha agregat, "no compleix ni amb les recomanacions de Nacions Unides" que "acrediten una flagrant vulneració de drets fonamentals".



"Hem demostrat que a Catalunya tenim una societat civil forta i unida que ens ha permès avançar en els processos d’autodeterminació del nostres poble", ha explicat la presidenta de l’ANC al precisar que aquesta societat civil "és la fortalesa del nostre moviment" i "un valor a preservar". "Quan hem treballat junts hem aconseguit grans èxits", ha recalcat. "les victòries en el front internacional han estat fruit del treball conjunt de l’Assemblea i Òmnium, que han posat els recursos materials i humans", ha dit i ha posat com a exemple "la demanda de Ben Emmerson davant l’ONU que acredita totes les vulneracions de drets flagrants que s’han produït." "La repressió política no aconseguirà aquesta divisió ni el desànim d’aquest poble", ha defensat.



Paluzie ha tornat a demanar "una resposta civil i institucional" i s’ha defensat de les crítiques: "No ens hem aixecat mai de la taula per poder reprendre un full de ruta, una unitat estratègica, un nou camí que ens porti a la independència". La presidenta de l'ANC ha reclamat una "estratègia conjunta" i ha assenyalta que "la primera fita és l’11-S en aquest camí de mobilitzacions que es preparen".

La sentència del Suprem, "fi d’una etapa i inici d’una altra"



El vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri, ha coincidit amb Paluzie que "ens trobem davant d’un moment excepcional", amb la publicació aviat d’una "sentència que canviarà la situació en que ens trobem" i que "significarà de ben segur la fi d'una etapa i l’inici d’una altra". Sobre la sentència, ha lamentat que "no seran sentències absolutòries, que és l’únic que acceptaríem." "Ningú no entendria que no hi hagues una resposta àmplia i unitària, de consens, per això hem volgut ser aquí per donar una imatge d’unitat i tranquil·litat a la ciutadania", ha aclarit abans d’apel·lar "a les forces polítiques perquè treballin per al consens estratègic i la resposta unitària davant de la sentència".

"La ciutadania del nostre país ens demana que davant aquesta situació siguem capaços de mostrar aquesta imatge unitària", ha insistit Mauri a l’explicar que "estem treballant perquè això sigui així". Ha avançat que es reimpulsarà "un espai de diàleg" perquè pugui haver-hi una "resposta compartida" que culmini "en un procés d’autodeterminació".



Per a Mauri, "davant d’aquesta situació de repressió tothom és necessari", i també ha apel·lat a què es "respongui de forma massiva, amb instruments de lluita no violenta a l’alçada", al mateix temps que ha exigit unitat "als partits polítics d’aquest país". El vicepresident d’Òmnium ha acabat la seva intervenció enviant "un darrer missatge a l’estat espanyol: si el que busquen es dividir-nos i que ens desmobilitzem, la nostra resposta és que estarem més units".

"Ningú està exclòs"



Les darreres hores s'ha sabut que dos antics consellers del Govern i exdirigents d’ERC, Josep Huguet i Anna Simó, no aniran a la manifestació de la Diada. Huguet ha descrit durament a Twitter els organitzadors com "una colla d’exaltats que vol convertir la Diada en un aquelarre purificador contra els traïdors". I ha afegit: "O bé abans de l’11-S aquesta música anti-partits, i especialment anti-ERC s’atura, o bon vent. I porto manifestant-me des dels inicis dels setanta."

No aniré a una manifestació que per primera vegada una colla d'exaltats vol convertir en un aquelarre purificador contra els traïdors.

O bé abans de l'11 aquesta música anti partits i especialment anti ERC s'atura o bon vent. I porto manifestant-me des dels inicis dels 70 — Josep Huguet (@Josep_Huguet) July 30, 2019

Paluzie no ha pogut esquivar l’afer Huguet-Simó al torn de preguntes. "Jo mateixa els puc trucar per dir-los que evidentment no estan exclosos de la manifestació", ha contestat a petició dels periodistes. La presidenta de l’Assemblea ha recordat que l’organització de la Diada obeeix a "peticions de les territorials que la capçalera de les manifestacions fos la societat civil", però això "no els exclou". «La manifestació és de tothom", ha reblat. També ha demanat als mitjans no "generalitzar una piulada de dues persones que no estan representades al Consell per la República", on va explicar el disseny de la manifestació i l’estratègia de l’organització, que també va explicar a "gent que no està al Consell, com la CUP".



La presidenta de l'ANC ha volgut deixar clar que la seva organització no trencarà "aquest fil que ens lliga als partits polítics", ja que "l’embat que tenim davant és importantíssim". Al seu torn, Mauri ha afirmat que "el tarannà d’Òmnium mai ha estat excloure ningú i menys encara en aquest moment". "Cal més complicitat que mai", ha reiterat.