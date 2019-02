L'ANC inicia una campanya de pressió al Govern i el Parlament perquè apliquin el "mandat de l'1-O"

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha arrencat aquest dilluns una campanya de pressió al Govern de la Generalitat per tal que es "reafirmi" en el "mandat de l'1 d'octubre" de 2017 i es pregunti "què estan fent" per assolir l'objectiu d'assolir una República catalana. L'entitat protagonitzarà concentracions de 12 hores -de 9 a 21h- a la plaça Sant Jaume de Barcelona durant vint dies, amb la intenció d'assenyalar l'Executiu de Quim Torra i els grups parlamentaris independentistes. L'escenari, però, no serà sempre el mateix, perquè l'ANC ha explicat que traslladarà la mobilització davant el Parlament de Catalunya els dies en què hi hagi ple.



En declaracions als periodistes, la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, ha indicat que amb la sèrie de mobilitzacions l'ANC busca que Govern i Parlament "es posin les piles". Paluzie ha considerat que la principal funció de la "repressió" és provocar que s'abandonin "els objectius polítics", pel que ha demanat a l'independentisme institucionalitzat que no oblidi el seu paper, ja que la independència de Catalunya és "més necessària que mai". "La independència depèn de nosaltres", ha afirmat, i ha especificat que quan parla de "nosaltres" es refereix a "Govern, Parlament i poble organitzat i mobilitzat".

Per a Paluzie no és suficient pensar que "es pot anar gestionant l'autonomia i esperant un referèndum acordat", pel que ha reclamat a l'executiu català que es prepari per a "un escenari de no negociació", cosa que no creu que estigui fent. "No marquem terminis. Els estem recordant que tenen un mandat, que la gent els va votar perquè volien que es materialitzés el que no va succeir el 27 d'octubre" de 2017, el dia de la proclamació fallida de la independència.



La campanya davant de la Generalitat ha començat amb una vintena de manifestants sota l'organització de l'assemblea territorial de la Dreta de l'Eixample.



D'altra banda, i amb relació al judici de l'1-O, Paluzie ha avançat que l'ANC organitzarà una vintena de mobilitzacions en "una vintena" de ciutats europees, entre elles Brussel·les i Londres. Les concentracions les portaran a terme les assemblees exteriors de l'ANC amb l'objectiu d'aconseguir la "màxima mobilització i impacte". La de la capital britànica es realitzarà a Downing Street -el carrer on hi ha la residència de la primera ministra- amb el suport del grup parlamentari de Westminster sobre Catalunya. "Som molt conscients que d'aquest judici no en podem esperar res: la sentència la tenen decidida" amb la voluntat de reprimir el moviment sobiranista perquè abandoni els seus objectius, ha assegurat Paluzie.