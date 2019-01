L'ANC prepara mobilitzacions arreu de Catalunya per al primer dia del judici de l'1-O

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) està preparant mobilitzacions per a l'inici del judici del Tribunal Suprem als dirigents sobiranistes. Segons ha avançat Catalunya Ràdio, l'entitat que presideix Elisenda Paluzie preveu mobilitzar-se mentre duri el judici de l'1-O, que arrencarà d'aquí unes setmanes i s'allargarà diversos mesos. Posteriorment, l'ACN ha confirmat que la primera convocatòria seran manifestacions simultànies a diverses ciutats catalanes el dia que arrenqui un judici que, sens dubte, marcarà el futur immediat de la política catalana i, probablement, espanyola.



En concret, l'entitat preveu que les manifestacions es facin a les 19h a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Vic, Manresa i en algun punt de les Terres de l’Ebre amb la idea que les protestes s'estenguin per totes les vegueries del Principat. Les accions es preparen conjuntament amb altres entitats i partits i, en concret, l'ANC ha confirmat reunions amb Òmnium Cultural per abordar-les. Paral·lelament, l'entitat també pretén que les mobilitzacions arribin a grans capitals europees, com Brussel·les, París, Londres o Berlín.

Precisament aquesta mateixa setmana el vicepresident de la Generalitat i dirigent d'ERC, Pere Aragonès, ha manifestat -també a l'ACN- que, tot i el treball conjunt amb els partits, són les entitats les encarregades d'anunciar les mobilitzacions durant el judici perquè són les que han "portat el pes" de les accions dels darrers anys. Sobre la reacció del Govern a una hipotètica sentència condemnatòria, ha comentat que la resposta haurà de ser "el més àmplia possible".



A banda de l'anunci de l'ANC, l'Esquerra independentista -l'espai polític del que forma part la CUP- ja ha arrencat la campanya Alcem-nos, que vol convertir en una mobilització permanent mentre duri el judici de l'1-O. Fa unes setmanes, l'Esquerra Independentista ja va omplir el Teatre Polioroma en el primer gran acte de la campanya.



Benet Salellas, antic diputat de la CUP i actual membre de l'equip de defensa de Jordi Cuixart, el president d'Òmnium Cultural que està empresonat des del 16 d'octubre de 2017, va defensar en una entrevista recent a Públic la necessitat de portar a terme una defensa política per augmentar les opcions d'aconseguir una sentència justa, el que suposa que més enllà del que passi dins la sala del tribunal hi ha d'haver una mobilització permanent a l'exterior per pressionar els magistrats que dictaran la sentència.