L'ANC considera que la via unilateral és l'escenari més probable per aconseguir la independència, de manera que aposta per repetir la declaració d'independència al Parlament i publicar-la al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). Així consta en l'esborrany del full de ruta 2019-2020 de l'entitat, al que ha tingut accés Europa Press. El document es debatrà en les assemblees territorials i es votarà en l'assemblea general que celebrarà l'ANC el 5 de maig a Tarragona. La ponència planteja tres escenaris possibles per a la independència de Catalunya: un referèndum pactat amb l'Estat com a resultat d'una negociació bilateral; un referèndum pactat amb l'Estat "forçat per algun organisme internacional, i la via unilateral.



Sobre el primer escenari, l'ANC creu que és "ingenu entendre aquest escenari com a possible", de manera que el descarta perquè el veu impossible basant-se en tot el que ha passat en els últims anys. Pel que fa al referèndum pactat que pugui forçar un organisme internacional, l'entitat el veu "molt poc probable" arran de l'actuació de la UE després de l'1-O, però afirma que estaria disposada a renunciar a la unilateralitat si aquest escenari es converteix en una realitat.

Així, insisteix que l'independentisme ha d'apostar per la via unilateral, malgrat que "el seu principal punt feble és la manca d'unitat estratègica dels partits, entre ells i amb la societat civil". Per això, assenyala que el primer pas per avançar unilateralment és "alinear" el Govern, el Parlament, la resta d'institucions i la ciutadania mobilitzada, i un cop aconseguit això la Cambra catalana hauria de revalidar la DUI, publicar-la al Dogc i fer una proclamació solemne de la República catalana treient la bandera espanyola del Palau de la Generalitat i demanar el reconeixement internacional.



L'entitat considera que és probable que després de les eleccions generals, municipals i europees, i del judici al Tribunal Suprem, el president de la Generalitat, Quim Torra, convoqui eleccions catalanes anticipades, i en aquest cas l'ANC defensa que, si els partits independentistes aconsegueixen la meitat dels vots, "es podria culminar per la via unilateral el procés iniciat l'1 d'octubre de 2017".

Unitat estratègica de l'independentisme



El text defensa la necessitat d'aconseguir una unitat estratègica de l'independentisme i marca com un dels principals objectius de l'ANC "promoure la creació d'un consell de coordinació per portar el país a fer efectiva de manera unilateral la seva autodeterminació", i planteja constituir una taula d'acció unitària de partits i entitats. Així mateix, reitera que la "lluita activa no violenta" és l'eina per assolir la república catalana que ha de tenir com a objectiu afeblir el poder de l'Estat a través de la protesta, la no cooperació i la desobediència civil.



Un altre dels punts que reclama l'entitat és demanar als partits independentistes "que no permetin la governabilitat de l'Estat i no donin suport a cap de les mesures presentades al Congrés", encara que el text no contempla l'escenari de les eleccions generals del 28 d'abril. No obstant això, l'ANC proposa "consolidar una única i nítida línia d'acció estratègica i tàctica independentista en qualsevol dels comicis electorals", seguint l'exemple de les primàries que s'han celebrat en diversos municipis per formar una candidatura independentista unitària per a les eleccions municipals. La realitat, però, és que aquestes candidatures no han aconseguit aglutinar enlloc una unitat independentista, sinó que en alguns casos podrien suposar la presència d'una llista sobiranista més i, per tant, dispersar més el vot.



L'ANC també fixa la seva estratègia front el judici del procés al Tribunal Suprem, del que creu que la sentència ja està escrita i assegura que, quan els presos siguin condemnats, hauran d'"obligar a generar un momentum i exigir a la comunitat internacional que no permeti un altre cop d'estat". Per això, demana potenciar la "incidència" a Europa i al món qualsevol acció que permeti a l'independentisme consolidar el reconeixement de la república catalana, i apunta al Consell per la República com una eina important per aconseguir-ho