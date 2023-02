L'Animac projectarà 288 films en una edició sobre la creativitat de l'animació llatinoamericana

Sota el lema Latam boom!, la creativitat de l'animació llatinoamericana serà la protagonista del festival cinematogràfic Animac d'enguany. La Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Lleida projectarà un total de 288 pel·lícules del dijous 23 al diumenge 26 de febrer, en la programació de la seva 27a edició.

La directora de la mostra, Carolina López, celebra que ha estat un any "extraordinari" pel que fa a la collita de llargmetratges d'animació. La responsable apunta que, en part, això es deu a que, "durant la pandèmia, la producció va seguir però es van ajornar les estrenes".

L'edició del 2023 d'Animac ha rebut 778 pel·lícules en convocatòria oberta de més d'una seixantena de països. Destaquen França amb 202, Espanya amb 78, Estats Units amb 60 i el Regne Unit amb 45.

D'aquests se n'han seleccionat 221 per ser projectats en les seccions de la mostra. Sumats a les retrospectives, monogràfics i altres seccions, en total es podran veure a l'Animac 288 pel·lícules, de les quals 7 són llargmetratges, 4 migmetratges i 277 curtmetratges. Entre tots els títols hi haurà 9 estrenes internacionals i 79 estrenes a Catalunya.

A més de l'Animac online del 3 al 12 de març, enguany també es connectarà en directe des de la Lira de Tremp el dia 22, per fer arribar el festival més alumnes fora de Lleida. "El mateix que es projectarà a Lleida s'estarà veient en directe a Tremp, en una prova pilot que esperem que es consolidi i arribi a més punts del territori", explica López.

La presentació de l'Animac s'ha fet aquest dimarts a la regidoria de Cultura de Lleida. Enguany el pressupost és de 137.185,94 euros, el mateix que l'any passat.

La programació de l'Animac

La inauguració de l'Animac es farà el 23 de febrer a la Llotja de Lleida, amb el lliurament del Premi Honorífic a la directora romanesa Anca Damian i la projecció de la seva última pel·lícula The Island. El film parla de migrants d'una manera "poc comú", com és "un musical amb molt color", ha dit López.

La sessió inaugural també acollirà la projecció de Pasajero, un curtmetratge del director Juan Pablo Zaramella, preseleccionat per competir en els pròxims premis Oscar. El director, animador i il·lustrador rebrà el Premi Animation Master, oferirà una masterclass i, la setmana prèvia a l'Animac, un taller als alumnes de l'Escola de Cinema de Barcelona.

En total, Animac ha programat 4 monogràfics dedicats a llatinoamèrica. Es tracta de Cicatrius, Home Is Somewhere Else, Outik. Entre déus i monstres, i Noves Versions.

En l'acte de cloenda, el 26 de febrer a la Llotja de Lleida, es lliurarà el Premi Trajectòria a Pilarín Bayés, per la seva extensa obra. Es tracta de la ninotaire i il·lustradora infantil més prolífica d'entre els segles XX i XXI, amb una producció de més de 920 llibres i milions de dibuixos.