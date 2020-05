L'Anoia, el Bages i el Baix Llobregat, les comarques catalanes amb un major índex de mortalitat pel coronavirus

Dos mesos després que es confirmés la primera mort per la Covid-19 a Catalunya, l'impacte de la pandèmia és enorme, amb prop d'11.000 víctimes i gairebé 60.000 positius confirmats. Ara bé, l'afectació de la malaltia varia molt en funció del territori, amb comarques que no han registrat cap mort i d'altres -les més poblades- que en sumen milers. Les diferències també són enormes pel que fa al volum dels contagis. A l'hora de comparar, però, el més útil és emprar les taxes que indiquen l'impacte relatiu de l'epidèmia i que permeten afirmar que les comarques amb una major afectació són l'Anoia, el Bages i el Baix Llobregat pel que fa a la mortalitat i l'Aran, el Berguedà i, novament, el Bages pel que fa als casos confirmats de Covid.



Segons les dades que ofereix el Departament de Salut a través de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), l'Anoia és amb molta diferència la comarca que ha patit una mortalitat relativa més important de Catalunya. Amb 452 defuncions per coronavirus, té una taxa estandaritzada de 40,56 morts per cada 10.000 morts, gairebé el doble que la segona, el Bages. Cal recordar que una part de l'Anoia, concretament la Conca d'Òdena -on s'ubica la capital, Igualada- va ser la zona zero de la pandèmia a Catalunya i va patir un confinament més intens – previ- al de la resta del Principat.



El Bages, amb una taxa de 21,29 morts per cada 10.000 habitants (un total de 428 defuncions); el Baix Llobregat, amb 18,32 (1.320 víctimes en total); el Barcelonès, amb 17,34 (4.547 morts); el Berguedà, amb 17,15 (96 morts); Osona, amb una taxa de 15,73 (251 víctimes); i el Vallès Occidental, amb un índex de 15,32 (1.202 morts) són les altres comarques catalanes amb una major taxa estandaritzada de mortalitat.

A l'extrem contrari apareixen la Cerdanya i el Pallars Sobirà, que de moment no han tingut cap mort per coronavirus. També registren nivells molt baixos la Ribera d'Ebre (un mort i una taxa de 0,27 per 10.000 habitants); el Priorat (també un mort i un índex del 0,57), la Terra Alta (dos morts i una taxa de l'1,09) i el Solsonès (dos morts i taxa de l'1,45). Les Garrigues, el Baix Ebre, el Montsià, l'Alt Empordà i el Ripollès són les altres comarques amb una taxa que se situa per sota de les tres víctimes mortals per cada 10.000 habitants. Per regions sanitàries, les Terres de l'Ebre és, amb diferència, la que presenta una menor afectació, deu vegades inferior a la de la Catalunya Central.

El Montsià, la comarca amb menys impacte de casos

El rànquing varia força quan es posa el focus en els contagis i no pas en les morts. Així, la comarca amb una major afectació -sempre parlem en termes relatius- és l'Aran, amb una taxa estandaritzada de 131,88 casos per 10.000 habitants (ha tingut 112 contagis), per davant del Berguedà (499 casos confirmats i una taxa de 109,72), el Bages (1.991 positius i un índex del 106,49), el Gironès (1.806 casos i una taxa del 99,54), la Garrotxa (604 casos i taxa del 96,14) i el Barcelonès (22.732 positius i taxa del 93,47). L'Anoia va just darrere, amb un índex del 93,29. Per sota dels 25 casos per 10.000 habitants hi ha el Montsià (la més baixa, amb el 6,55), la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Priorat, la Conca de Barberà, el Baix Camp, l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà.