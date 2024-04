L'anunci de Sánchez sacseja l'inici de la campanya electoral del PSC

La notícia de l'anunci de cancel·lació de l'agenda del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, per reflexionar sobre la seva continuïtat al càrrec, ha estat rebuda aquest dimecres amb sorpresa -algunes fonts del partit parlen de veritable "estupefacció"- per la direcció del PSC . Sánchez havia de participar a l'acte d'arrencada de la campanya electoral del PSC previst aquest dijous a Sabadell, un dels feus socialistes de l'àrea metropolitana de Barcelona. Sánchez tenia previst quatre intervencions a la campanya electoral per donar suport al candidat del PSC, Salvador Illa.

Fonts del PSC han confirmat que la participació de Sánchez a l'acte de Sabadell ha quedat anul·lada però que l'acte es mantindrà com estava previst. Aquestes mateixes fonts asseguren desconèixer què passarà amb la resta de l'agenda del president del Govern espanyol a la campanya electoral del PSC: "Caldrà esperar dilluns per saber-ho" –en referència al dia en què Sánchez comunicarà la seva decisió definitiva-. Amb tot, de moment fonts del PSC també han descartat que Sánchez participi en el segon míting previst per diumenge vinent a Santa Coloma de Gramenet.



D'altra banda, el PSC ha convocat per aquest dijous a la tarda, una reunió extraordinària de la seva Executiva oberta a primers secretaris de les federacions socialistes catalanes. La reunió es farà a Sabadell, abans que comenci l'acte d'inici de campanya, que tindrà lloc a partir de les 19 hores a la Fira de la ciutat vallesana.

Illa: "Tots els socialistes catalans estem amb tu. Tota la força, president"

En qualsevol cas, l'anunci de Pedro Sánchez suposa una sacsejada considerable per a la campanya electoral catalana que comença aquest dijous a mitjanit. Especialment per la del PSC. El seu primer secretari i candidat a la presidència, Salvador Illa ha fet pinya amb Sánchez després de la carta del president. "Tots els socialistes catalans estem amb tu. Tota la força, president", ha afirmat Illa a 'X'. Fonts del PSC han expressat "el màxim respecte per la decisió presa avui pel president Pedro Sánchez". Salvador Illa ha declinat fer declaracions i s'espera que faci una primera valoració aquest dijous al matí en un acte preelectoral.

Amb tot, un dirigent dels socialistes catalans assegurava a Públic que "l'anunci de Sánchez ens ha deixat molt sorpresos, però ara més que mai tenim l'afany de guanyar aquestes eleccions per demostrar que la dreta no ens pot imposar el seu joc brut i que no ens deixarem acovardir". "Estem més motivats si és possible", apunta aquest dirigent.

Suport amb crítiques d'alguns partits

Rovira (ERC): "Només hi ha una manera de lluitar contra l'extrema dreta: plantar cara i no parar"

Per part seva, altres partits catalans també s'han pronunciat sobre l'anunci. En el cas d'Esquerra Republicana, Marta Rovira ha assegurat a la xarxa social X que empatitza amb el "dolor" de Pedro Sánchez. Però també ha tingut per al president del Govern espanyol algun retret velat. La secretària general d'ERC ha fet una pregunta a Sánchez: "El dia que t'acusin d'haver utilitzat la violència per defensar la democràcia, de terrorisme per defensar la justícia i els drets humans... i hagis d'agafar quatre coses, acomiadar-te de la família i trobar un lloc des d'on poder seguir defensant les teves idees, i que vagin passant els anys, què faràs?". Rovira ha acabat la intervenció a X amb una afirmació: "Només hi ha una manera de lluitar contra l'extrema dreta: plantar cara i no parar".

Pels republicans, el portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, també ha manifestat que "els que van assetjar durant mesos Irene Montero davant els seus fills, van matar políticament Mònica Oltra amb una mentida i et van convèncer que potser estava bé ficar la gent a la presó per un referèndum, ara van a per un PSOE que moltes vegades va mirar cap a una altra banda quan passava". Tot i això, ha afegit, "avui només cal recolzar i aguantar. Abans trencats que doblegats".

També ha reaccionat l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts a les eleccions del 12-M, Carles Puigdemont, que ha animat a Pedro Sánchez, a presentar una qüestió de confiança i "aclarir tots els dubtes que ha desfermat" l'anunci del període de reflexió si no és que es tracta d'un "moviment tàctic". Puigdemont ha aprofitat per assegurar que "ara més que mai cal ser ferms davant Madrid i les seves crisis polítiques inacabables, perquè el que realment està en joc és el futur polític de Catalunya, no el d'un partit ni el d'un primer ministre". I afegeix: "Qui vulgui convertir les eleccions catalanes en un flotador del PSOE s'equivoca molt".

A l'altre extrem del tauler polític català que afronta les eleccions del 12 de maig, el candidat del PP, Alejandro Fernández, ha afirmat que Sánchez, "pretén fer-nos pena" amb l'anunci de la reflexió sobre si roman al càrrec. "I, efectivament, fa pena", afegeix el popular en un breu escrit a la xarxa social X.