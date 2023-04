L'aprovació de la nova llei de l'habitatge no frena la protesta pels preus abusius al sector

Prop d'un miler de persones s'han manifestat aquest dissabte a Sitges contra les pujades de preus abusives dels pisos de protecció social de La Caixa i per denunciar que la Llei d'habitatge pactada pel PSOE, ERC i EH Bildu "és una farsa". La protesta ha començat a l'estació de la Renfe de Sitges amb lemes com "l'únic terrorista és Idealista" o "La Caixa o la vida".



La mobilització, convocada pel Sindicat de Llogateres, forma part de la campanya #DestapemLaCaixa, integrada per centenars d'inquilins d'una quinzena de promocions d'habitatge protegit de La Caixa d'arreu de Catalunya.

Sobre aquesta polèmica, Fonts d'ImmoCaixa, l'empresa que gestiona el patrimoni de l'entitat financera, ja va apuntar a Públic que es regeixen per uns criteris emmarcats sempre "dins la legalitat". També informen que busquen "l'equilibri" entre "la defensa de la cartera" i el tracte als llogaters amb vulnerabilitat acreditada. "En casos puntuals de desacord amb els llogaters, la companyia tracta els casos de manera individualitzada", afirmen les mateixes fonts. Tanquen la porta així a la negociació col·lectiva que reclamen els afectats.

Crítiques a la nova llei de l'habitatge

El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, també ha afirmat en unes declaracions que recull l'ACN que la futura Llei d'habitatge "no funciona" perquè "permet pujades de preu del lloguer" abusives perquè "no toca els de temporada". Des del seu punt de vista, caldria tapar les escletxes del text i per tant demana que els partits no corrin per "penjar-se la medalla".



La manifestació ha comptat amb el suport d'una seixantena d'entitats, entre elles la PAH Barcelona. La seva portaveu, Diana Virgós, ha apuntat que "calen mesures a curt termini i ràpides i això passa per responsabilitzar els actors privats —promotores, bancs i fons voltors— per fer complir la funció social de l'habitatge".



Les reaccions dels polítics

La resposta davant l'acord per tirar endavant la nova Llei d'habitatge anunciat aquest divendres no només ha vingut per part de les organitzacions ciutadanes a peu de carrer. La CUP creu que la Llei d'habitatge és una "escenificació electoral" i que no serà efectiva perquè "ni aturarà els desnonaments, ni tampoc impedirà que els lloguers segueixin pujant".



La portaveu del Secretariat Nacional, Maria Sirvent, ha retret a ERC que hagi pactat amb el PSOE el que descriu com "un retrocés i una renúncia a la capacitat de Catalunya per legislar". A més, considera que la regulació dels lloguers proposada per la llei pot "provocar els efectes contraris".

Per la seva banda, la líder d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha reivindicat en un acte a Manresa que els comuns són "l'única garantia" per poder aplicar-la i ha assegurat que el PSC "no volia la llei" i que, per tant, no tindran "interès" perquè funcioni.



Des de Madrid, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat l'entesa després de mesos de negociació. En un acte del PSOE a Bilbao, ha afirmat que "transformarà un enorme problema, sobretot per als joves de tot el país, en el que diu la Constitució: que és un dret, no un problema". Ha afegit, a més, que serà "la primera llei d'habitatge de la història de la democràcia espanyola".

La rèplica des de l'oposició al Govern espanyol l'ha donat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha carregat aquest dissabte contra el pacte entre el Govern de Pedro Sánchez amb ERC i EH Bildu per impulsar una nova llei d'habitatge. En un acte a Astúries, ha acusat l'executiu estatal de promoure una normativa "antihabitatge" i ha advertit que "intervenir els preus sona molt bé però funciona malament". Alhora, ha retret al PSOE que hagi "desaparegut", ha dit, davant del pacte amb els independentistes, que ha atribuït a la influència d'Unides Podem. Per això, ha afirmat que el president espanyol, Pedro Sánchez, "ha deixat de ser socialista i s'ha 'podemitzat'".