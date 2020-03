L'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, nou president de la Conferència Episcopal Espanyola

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, un home molt proper al Papa Francesc i que va mediar durant l'octubre de 2017 entre el Govern català i espanyol, ha estat escollit avui nou president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), en el marc de l'Assemblea Plenària dels bisbes, que se celebra del 2 al 6 de març a Madrid.



Omella substitueix el cardenal arquebisbe de Valladolid, Ricardo Blázquez, que ja havia complert dos mandats consecutius en la posició. Joan Josep Omella (Cretas, 1946) va estudiar en el Seminari de Saragossa i en Centres de Formació dels Pares Blancs en Lovaina i Jerusalem i el 20 de setembre de 1970 va rebre l'ordenació sacerdotal.



A part de la seva carrera professional, durant la tardor del 2017 Omella va assessorar els aleshores vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, i president espanyol Mariano Rajoy, amb qui es va reunir el 3 d'octubre al Palau de la Moncloa. En aquest sentit, Omella va destacar que calia "trobar una situació pacífica i democràtica" al conflicte entre Catalunya i l'Estat espanyol, i va qualificar de "deplorable" la repressió policial viscuda durant el referèndum de l'1 octubre.



En el seu ministeri sacerdotal, va treballar com a coadjutor i com a rector i, entre 1990 i 1996, com a vicari episcopal en la diòcesi de Saragossa. A més, durant un any va ser missioner a Zaire. El 15 de juliol de 1996 va ser nomenat bisbe auxiliar de Saragossa i va ser ordenat bisbe el 22 de setembre d'aquest mateix any. El 27 d'octubre de 1999 va ser nomenat bisbe de la diòcesi de Barbastre-Montsó.



Entre el 24 d'agost de 2001 i el 19 de desembre de 2003 va ser Administrador Apostòlic d'Osca i entre el 19 d'octubre de 2001 i el 19 de desembre de 2003, també administrador apostòlic de Jaca. El 8 d'abril de 2004 va ser nomenat bisbe de la diòcesi de Calahorra i La Calzada-Logronyo. El 6 de novembre de 2015 es va fer públic el seu nomenament com a arquebisbe de Barcelona, seu de la qual va prendre possessió el 26 de desembre del mateix any.



És membre de la Congregació per als bisbes des de novembre de 2014, després de ser renovat el desembre de 2017. El 23 de desembre de 2017, el Sant Pare el va nomenar també membre del Tribunal Suprem de la Signatura Apostòlica. A més, va ser ordenat cardenal pel Papa Francesc el 28 de juny de 2017.



En la CEE és membre del Comitè Executiu des del 14 de març de 2017. Ha estat membre de la Comissió Episcopal de Pastoral Social des de 1996, sent també el seu president de 2002 al 2008 i, de nou, durant el trienni 2014-2017. També ha pertangut a les Comissions Episcopals de Pastoral (1996-1999) i Apostolat Seglar (1999-2002/2008-2011). Així mateix, ha estat Consiliario Nacional de Mans Unides (1999-2015).