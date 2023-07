L'art emergent se cita al festival Art Nou de Barcelona i L'Hospitalet amb xifres rècord

Art Nou celebra la 12a edició amb xifres rècord: 39 galeries i espais d'art independents, i prop de 50 artistes emergents en 34 exposicions, participen en aquest Festival d'Art Emergent de Barcelona i L'Hospitalet de Llobregat. Es tracta de l'únic certamen en l'àmbit nacional dedicat a acompanyar i crear ponts entre els i les joves artistes i el mercat de l'art. Va arrencar el 28 de juny i s'allargarà fins a l'1 de setembre.

La programació compta tanmateix amb activitats paral·leles gratuïtes, com rutes guiades, inauguracions, converses i xerrades amb els artistes, concerts, performances, tallers i projeccions, entre altres. També activitats per a professionals, com a visites a tallers i centres de residència i producció.

La identitat, la raça o el colonialisme són temes recurrents en algunes de les exposicions d'Art Nou 2023. Altres propostes aposten per repensar els espais a través de l'arquitectura, la matèria i l'escultura, a banda de diverses exposicions de pintura. El pont entre la universitat i el context artístic professional, aixi com les accions a la ciutat, art tèxtil, llapis de grafit i ceràmica, són alguns altres temes del festival.

Entre l'oferta d'activitats, i com a continuació de les rutes guiades que s'ofereixen durant tot l'any des d'Art Barcelona, es poden fer rutes guiades dirigides al públic general amb l'acompanyament dels galeristes, comissaris i artistes implicats. Les Rutes Art Nou 2023 se celebren a Ciutat Vella, Gràcia, Trafalgar, Esquerra de l'Eixample, Esquerra de l'Eixample - Sant Antoni i L'Hospitalet. Són gratuïtes, però cal inscripció prèvia.

Participants del festival davant la galeria Chiquita Room, l'any 2022. — Art Nou

D'altra banda, Art Nou programa activitats dirigides a professionals, enguany a Hangar i La Escocesa a Barcelona, i a Fase a L'Hospitalet. Es tracta de visites a centres de residència, producció i recerca artística destinades a galeristes i professionals de l'art amb l'objectiu que coneguin el treball dels artistes residents.

L'Associació de Galeries Art Barcelona impulsa aquesta proposta que busca estimular la producció jove; posar en contacte professionals de l'art, col·leccionistes, crítica i públic general amb nous continguts i nous artistes. També vol reivindicar la condició de les galeries com a lloc de trobada i debat, obertes a artistes joves. I fomentar el mercat a través de l'atracció del col·leccionisme, i potenciar la participació ciutadana en l'àmbit de l'art.

Premi Art Nou 2023

Art Nou 2023 es clourà el divendres 1 de setembre amb l'entrega del Premi ICUB 2023. S'entregarà pel jurat a la millor exposició i ha estat concedit des de la primera edició per La Capella, l'espai que l'Institut de Cultura de Barcelona dedica a la creació emergent.

Com a novetat, la Fundació Sorigué concedirà un premi a un dels o les artistes participants, en concepte de producció. I l'Hotel Wittmore del Gòtic de Barcelona escollirà tres artistes per exposar les seves obres. Per tercer any consecutiu, la fira de Marsella ART-O-RAMA premiarà la millor exposició amb una participació gratuïta a l'edició de 2024.