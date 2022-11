L'artista gràfica russa Victoria Lomasko guanya el premi Veu Lliure 2022

L'artista gràfica russa Victoria Lomasko ha guanyat el premi Veu Lliure que atorga el PEN Català, plataforma que defensa la llibertat d'expressió. La Junta de l'entitat li ha atorgat el premi, que es dona a autors que han patit captiveri o persecució a causa dels seus escrits, destacant "la valentia amb què ha mostrat les 'altres Rússies', les que s'oposen al règim totalitari de Vladimir Putin".

Lomasko va néixer a Serpukhov (Rússia) el 1978 i ha fet del reportatge gràfic, o periodisme il·lustrat, la seva manera de retratar la realitat de Rússia. En aquesta ocasió no hi ha hagut un acte de lliurament amb presència de la guardonada, que actualment es troba exiliada a Alemanya, sense haver accedit a la condició d’asilada. En aquest aspecte, l'artista ha indicat que no vol tornar al seu país tal com és ara: "no estic preparada per tornar a un país que està disposat a destruir les meves obres, i a mi també".

"Moltes persones han donat l’esquena a la gent que té el passaport rus, independentment de què has fet en aquesta vida"

En una trobada amb mitjans de comunicació en línia, Lomasko ha destacat que és molt important per a ella rebre el premi perquè en aquest moment "no tothom està preparat per fer alguna cosa per una persona que té el passaport rus, independentment de què has fet en aquesta vida". "Moltes persones han donat l'esquena a les persones que tenen el passaport rus", ha lamentat l'artista.

Lomasko també s'ha manifestat sobre la guerra a Ucraina, assegurant que experimenta "molta ira perquè Putin està portant a la guerra en nom de tots els russos". Ha demanat separar a Putin, al qual qualifica de dictador, dels russos, i ha asseverat que "no hi ha nacions bones o dolentes, hi ha persones honestes i altres que no ho són".

Una Rússia diferent a la de Putin

En català, l'editorial Godall ja havia publicat dues obres de Lomasko en català: Altres Rússies i L'última artista soviètica. En ambdós llibres, Lomasko mostra una imatge de Rússia molt diferent de la del discurs oficial del règim de Putin.

A Altres Rússies acosta El lector a la diversitat de la societat russa, posant èmfasi en els col·lectius bandejats i els que s'oposen al règim. L'última artista soviètica retrata la diversitat cultural de l'antic espai soviètic, negada pel discurs oficial que defensa la russificació i l'opressió de les minories.