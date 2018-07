L'assemblea del PDeCAT aprova convergir en la Crida Nacional de Puigdemont 

El PDeCAT s'adhereix a la Crida Nacional per la República, el nou espai polític llançat fa tot just cinc dies per l'expresident a l'exili Carles Puigdemont i destacats dirigents de JxCat –incloent-hi noms de primer ordre del mateix PDeCAT i de l'antiga CDC–. La decisió l'ha pres aquest dissabte la primera assemblea ordinària de la formació fundada –com a refundació de Convergència– fa només dos anys, que ha aprovat, per pràctica unanimitat de la seva comissió política, una esmena que crea una "comissió de transició" per incorporar-se a la Crida Nacional, així com demana als associats del PDeCAT que s'hi sumin individualment.



La decisió, que haurà de ratificar el ple de l'assemblea –cosa que farà amb tota seguretat– representa la culminació de l'OPA que han llançat aquesta mateixa setmana JxCat, l'entorn de Puigdemont, incloent-hi el president Torra, i dels presos polítics del PDeCAT, que finalment imposen les seves tesis –la convergència del partit hereu de CDC en la Crida Nacional– al sector de la fins ara coordinadora del partit, Marta Pascal, que pretenia mantenir un partit "fort", tot i haver-se mostrat també divendres -després de dies d'intenses pressions- a la confluència amb el nou espai polític. I que ha estat la gran derrotada de l'assemblea, fins al punt de renunciar no només a seguir encapçalant el partit, sinó també a formar part de la nova direcció.

L'esmena assenyala que la "excepcionalitat" del moment "obliga" el PDeCAT a actuar amb "generositat màxima" per poder contribuir a la solució del conflicte polític "a través de l'exercici d'autodeterminació en el camí cap a la República catalana". En aquest context, insta "tota la militància" del PDeCAT a "sumar-se i a participar activament a títol personal en la definició" de la Crida Nacional. També supedita clarament el partit a aquest nou espai polític, quan especifica la "comissió de transició" ha de treballar per "cohesionar l'acció del PDeCAT amb totes les institucions perquè sigui coherent amb l'objectiu de la Crida Nacional". Especifica, no obstant, que els acords de futur –la convergència efectiva amb la Crida Nacional– els ha d'aprovar la militància del PDeCAT.



El text aprovat l'ha defensat el portaveu de JxCat, Albert Batet, proper a Puigdemont i hi han participats els exconsellers empresonats Jordi Turull , Josep Rull i Joaquim Forn, a més de l'exconseller a l'exili Lluís Puig.

Pascal, la gran derrotada

La decisió suposa també una derrota en tota regla de l'actual direcció, començant per la coordinadora general, Marta Pascal, que renuncia a presentar candidatura, i també a formar part de la direcció. Pascal cedeix així al sector crític –ara, clarament majoritari– que apostava per una integració sense matisos en la Crida Nacional. També cedeix a les pressions rebudes durant tota la setmana des de l'entorn de JxCat i de Puigdemont. Fins i tot a les xarxes socials, on s'ha estat reclamant insistentment la seva dimissió.



Pascal, que fins divendres havia intentar l'evidència, les desavinences amb Puigdemont, l'ha acceptat finalment en el moment de confirmar la seva marxa. A la vegada que ha deixat ben clar qui mana en l'espai conjunt del JxCat i del PDeCAT: "La coordinadora del PDECat no pot ser que no tingui la confiança del president", ha dit, referint-se a Puigdemont. "És evident i obvi que jo no la tinc", ha assenyalat Pascal.

[Hi haurà ampliació]