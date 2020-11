L'atenció primària assumirà la campanya de vacunació contra la Covid-19

La vacunació contra la Covid-19 es farà des de la xarxa d'atenció primària, si bé en alguns entorns també s'utilitzaran altres espais. Així ho ha anunciat la consellera de Salut, Alba Vergés, en la roda de premsa per conèixer les novetats de la gestió de la pandèmia, qui també ha afirmat que Salut ha comprat 10 milions de xeringues per garantir la campanya. Vergés ha confirmat que la primera vacuna que arribarà serà la de Pfizer, de la qual n'arribaran 350.000 dosis per administrar-la a 175.000 persones a Catalunya a finals de gener, tal com havia anticipat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. Per iniciar la campanya de vacunació, el coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, ha explicat que es tindran en compte quatre estratègies d'intervenció: sobre les persones vulnerables, els treballadors essencials, les persones que puguin tenir una elevada transmissió i el control de brots. Mendioroz, però, no ha detallat en quin ordre s'aplicaran aquestes mesures.

El coordinador ha admès que s’han detectat diversos brots hospitalaris durant aquesta setmana en els quals estan treballant. Mendioroz afirma que estan estudiant-los per comprovar si estan afectant malalts ingressats per altres patologies, tot i que no veu una relació directa entre aquests brots i les xifres d’ingressats als hospitals: "Hem d’acabar d’estudiar els brots per veure l’impacte, però hem de ser conscients que les estades a UCI són molt llargues i que costa abaixar els ingressos".



A banda, Mendioroz ha celebrat que les mesures aplicades fins ara ha tingut un impacte en la xifra de contagis diaris, que es vol rebaixar per sota dels 1.800 diagnòstics. També ha recordat que la majoria dels territoris tenen la taxa de contagis o Rt, que mesura la velocitat de propagació del virus, per sota d’1:"La baixada dels indicadors és generalitzada, però encara tenim molta gent als hospitals", ha recordat l’epidemiòleg.

Sobre l'obertura de la restauració, que avui torna a obrir els negocis amb la flexibilització de les mesures, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha avisat a tots els bars i restaurants que no tanquin les terrasses, tot i el fred, perquè "la ventilació és un element clau i fonamental": "No oblidem que les terrasses han de tenir com a mínim dos laterals oberts de ventilació", ha expressat. Si això no succeeix, i els restauradors tanquen les terrasses, "es considerarà que la terrassa està amb els mateixos paràmetres que a l'interior i s'hauran d'aplicar els aforaments d'interior que marca el Procicat", és a dir, reduir la capacitat al 30%. "Fem una crida al compliment real i a tenir com a mínim dues parets laterals obertes", ha dit.



En estat crític l'home sensesostre ferit de bala

Sàmper també ha informat de la salut de l'home sensesostre al qual un agent de la Guàrdia Urbana va disparar el passat dissabte, qui es troba en estat crític a l'hospital. El conseller ha assegurat que tenia una ordre de cerca i captura i que s'estan investigant els fets, una investigació que confia que acabi entre avui i demà: "S'està instruint a nivell intern, i un cop estigui tancat l'atestat el remetrem al jutjat".