L'Ateneu Barcelonès museïtza 25 espais celebrant 150 anys

L'Ateneu Barcelonès ha museïtzat 25 espais emblemàtics per celebrar els 150 anys de l’entitat. Es tracta d'una proposta comissariada per Lluïsa Julià que s'ha anunciat avui, en un acte amb la premsa protagonitzat per la presidenta de l'organització, Isona Passola.

La responsable ha remarcat que celebren l'efemèride amb la millora de les instal·lacions, una política de rejoveniment dels socis i la programació d’actes culturals pensant en el futur. Passola vol rejovenir l’Ateneu, alhora que fer-lo sostenible econòmicament i energèticament, segons recullen les agències.

En concret, l'entitat arriba a la xifra rodona dels 150 anys amb la inauguració d’un vestíbul posat al dia, havent arreglat la casa que tenia esquerdes i greus problemes de risc d’incendi, obrint el restaurant i el jardí, havent tirat endavant una política de rejoveniment dels socis i seguint programant actes culturals. Tot plegat, pensant en el futur i teixint aliances amb totes les institucions del barri i de l'àrea de cultura catalana.

Amb motiu de l'efemèride, s'ha preparat l'exposició L’Ateneu Barcelonès entra, visita, coneix... el Palau Savassona. Es tracta d'una mostra que proposa un doble itinerari per l’edifici que permet conèixer-ne millor la seva història i les obres d’art. Julià ha detallat que l’Ateneu celebra amnys amb aquesta museïtzació de 25 espais emblemàtics, on a través d’uns codis QR s’accedeix a una informació àmplia.

La presidenta de l'Ateneu amb membres de la Junta i ponents. — Pere Francesch / ACN

Així mateix, s’ofereix un itinerari per gaudir de les seves col·leccions artístiques amb informació complementària. Per exemple, hi trobem retrats i bustos de personatges il·lustres i les pintures i peces d’art contemporani creades per artistes com Antoni Tàpies, Jaume Plensa, Miquel Barceló, Josep Guionovart o Perejaume. L’accés i visita s’obre tant a socis i a públic general.

També es continuarà amb el cicle Correspondències i se'n faran dos més aquest any. Començarà el 28 de novembre amb una sessió dedicada a l'epistolari entre Víctor Català i Joan Maragall amb la direcció de David Pintó i continuarà al desembre amb l’epistolari entre Mercè Rodoreda i Anna Murià. L’espectacle serà dirigit per Alba Pujol.

Passola ha fet èmfasi en el fet que l’Ateneu es virtualitza i es transforma digitalment. En aquest sentit, s’ha implementat el sistema integral de gestió de socis, els TIC de la Biblioteca han liderat la transformació digital, la millora de tots els equips audiovisuals, una nova web de cara l’any 2023, noves eines de comunicació i la participació amb el projecte AINA en col·laboració amb el Departament de Polítiques Digitals i Territori.

Així mateix, l’Ateneu ha destacat que s’implementen noves maneres de governança i transparència. L’entitat també es vincula amb els nouvinguts al barri i acull cursos de català en col·laboració amb el Consorci de Normalització Lingüística, amb la Plataforma per la Llengua.



Passola ha detallat que ara l'Ateneu té uns 3.300 socis. Abans de la pandèmia, però, en tenia uns 4.000, alhora que durant la crisi del coronavirus va baixar als 3.000. "Créixer en socis és important", ha insistit.